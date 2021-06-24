特色美食小店　食均各地

世界各地的菜式，香港幾乎都食得到，除了Fine Dining，近日亦有很多特色小店開幕，提供不同地區的親民地道小食，不少設有堂食及外賣之選，安坐店內又回家都能品嘗到地區獨特滋味。

創意餃子蛋卷

每逢打邊爐或食粉麵，港人總喜歡加入餃子類的食材拼配，本地的餃子吃得多，不如試試別國風味。近日於尖沙咀和中環開設的Momoz，就以新派的尼泊爾餃子和蛋卷為主打，店子標榜用當地香料和天然食材，製作繽紛的餃子外皮和餡料，除傳統雞肉和素菜餃子，還有創意的港式叉燒、日式咖喱吉列雞、韓國泡菜和意大利芝士等口味。蛋卷除傳統的雞肉和羊肉，也有新設計的港式叉燒和醬汁炸蝦等選擇，讓大家嘗新。

沖繩飯糰

沖繩是台灣人心目中理想的旅遊度假勝起之一，台灣人對當地的沖繩飯糰亦情有獨鍾。近日台灣沖繩品牌飯丸屋落戶香港，於荔枝角開設首間海外分店。店子提供了多款口味選擇，包括炙燒明太子、雙層芝士、日式炸雞、炸蝦天婦羅和咖喱可樂餅等口味，加上午餐肉、玉子燒等餡料，令飯糰整體的味道更有層次。吃時配紅茶、黑糖、胚芽或日式抹茶口味的豆漿，作為午飯也很豐富。

印度捲餅

去印度餐廳吃飯，大家首先想不同款式的烤餅，其實烤餅除了蘸汁來吃，還有甚他配搭。將於7月在灣仔開設的Bengal Brothers，就以當地流行的傳統印度捲餅Kati Rolls作主打，自家製的印度烤餅內放入炭燒烤肉和各式蔬菜，淋上酸辣醬後捲起便成，配上First-Class Bowls沙律和乳酪飲品，即時感受到地道的印度風味。

麻甩鍋物

近年坊間興起品嘗烤魚雞煲，而主打烤魚雞煲的巴辣仔，早前於深水埗開設新店，並推出全新酸菜雞煲，酸辣有致的雞件踢走悶熱夏日悶熱感，開胃又回味。為慶祝新店開幕，由即日至7月20日推出開幕優惠，包括期間限定的食烤魚即享免費加餸「鮑魚海鮮盤」（原價HK$188），以及推出HK$18任飲1.2公升解渴巨Drink優惠，仲唔開懷大吃大喝等幾時呢？

獨沽一「狗」

講到美國人的國民小食，方便快捷的熱狗肯定是其中之一，中環由現時至12月開設的期間限定店Midway Beef Dogs，只獨沽一味賣傳統美式芝加哥經典全牛肉熱狗，罌粟籽麵包內夾牛肉腸外，還有黃芥末、酸瓜醬、醃辣椒、番茄、酸瓜條及洋葱碎，最後還要灑上芹菜鹽才完成。一啖咬落去，口腔充滿了不同的味道，再來一杯汽水或啤洒，感覺都幾邪惡。