靈敢侶情：每一代的偶像

在便利店排隊，呆望着書報架上的娛樂雜誌，完全認不出誰是誰，突然覺得自己真的太忙，已很久沒看電視。

記得八十年代的男偶像歌手，必有三個特徵：一要靚仔、二要夠憂鬱、三要識震音。站在朦朧月色之下，愁眉深鎖地望着遠方唱首情歌，「震極唔完」之際，女同學便會尖叫。

到九十年代，男偶像變得很有殺氣。拍照時黑口黑面、喜歡誰家女生就一手扯去牆角、唱唱下歌都要跟支結他過不去，砰砰砰將之敲碎，這又迷倒一眾少女。

千禧年，觀眾的品味起了好大變化，由追求靚仔和型爆轉而渴求才華，結果，秃頭的、面有暗瘡印的、眼細細的偶像都紛紛跑出。

但在千禧年之後，大家的喜好開始變得生活化，可能是在人生上經歷過靚仔無本心、憂鬱太負能量、殺氣重可變成家暴、有才華沒良心的種種。這個年代，鄰家男孩大勝，觀眾只求你呆得可愛、孝順顧家、貼地親民。

想看一個地方的人的需要，其實可以看娛樂圈，假如英雄片大賣，或許就代表市民渴望被拯救。如今，香港興起呆得來貼地的鄰家男孩，又是否在暗示：人希望在沉重的生活中得到一點真和簡單？

不知道下一個十年，我們又會喜歡怎樣的偶像？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03