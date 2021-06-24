《欺詐劇團》劉頌鵬為還債送3年外賣

無綫新人劉頌鵬（Enson）最近在新劇《欺詐劇團》中飾演副導演，有不少荒誕的角色扮演，包括死人壽衣公仔、床褥人等，還要脫剩底褲裸跑，非常狂瘋，他說：「記得第一場戲就係拍我着住白色底褲加件清兵衫，件衫僅僅蓋過條底褲，對手林秀怡講對白時，視線剛好係我下體，當時大家都好尷尬。」除了搞笑演出，亦不乏洋葱位，其中一場Enson被人挾持，整個劇團為救他而下跪，他當時哭到不能自已。他稱劇中得到前輩鄭丹瑞及敖嘉年指導獲益良多，並成功打動鄭丹瑞私人教授演戲。

Enson加入無綫年半，已有不少演出機會，算是十分幸運，但他曾有過低谷日子，Enson經朋友介紹簽約娛樂公司，但過程並不愉快，被對方控告毀約，最終要賠償20萬元：「當年我大學剛畢業冇咁多錢，我問家人借錢同用盡自己積儲去賠錢，我送咗3年外賣先還晒錢畀家人。」做外賣仔期間，他繼續為幕前工作試鏡，卻屢試不中，有感離演藝夢愈來愈遠，開始迷失方向，後來他參加了一個選秀比賽，雖飽受惡評，卻恍如當頭棒喝：「我喺一分鐘表演中，剖白自己個感受同經歷，個表演畀好多人鬧，話我咬字都唔正點搵你做戲，檢討吓先啦！嗰刻我醒咗，我開始學咬字，練好廣東話。」他現時努力儲錢學更多技能等裝備自己，問到演藝目標？他笑言：「希望自己過身，會有好多人覺得可惜，就好似吳孟達同廖啟智咁！」