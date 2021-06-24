同陳自瑤問鼎視帝后　王浩信讚老婆唔係演技？

視帝王浩信與姜皓文出席劇集《刑偵日記》宣傳，演有人格解離症的浩信，對於網友激讚他演出，大有機會問鼎3次視帝，浩信表示唔敢當，指新作尚未與香港觀眾見面，但能夠獲內地觀眾支持很感恩，寄望於香港播出時也獲好的回報，更指以往演過盲、搞笑，今次演人格解離，絕對是突破，提到若他奪第3次視帝便與已黎耀祥打平手，浩信說：「我會繼續努力，作為演員要好Humble咁講，多謝大家支持。」

談到太太陳自瑤今年工作表現突出，於新劇演女一，被指有力爭視后，浩信表示支持太太有好工作及角色，問到可有幻想與太太一同踏上頒獎台？他笑說：「我覺得對佢來講，任何獎項都值得恭喜，今年佢所有作品都表現得好好，努力咗好多年，尤其是配音好犀利，好多謝觀眾對佢嘅支持（你有鼓勵佢？）一定有，佢配音做得好好，好犀利，能力遠超於我，我唔夠佢來，要請教番佢。」

而他亦透露拍攝該劇期間活在兩個角色中，沒有王浩信，但也曾因花盡精力投入角色，結果要求停機一陣子：「我覺得自己停咗電咁，唔可以再拍，完全做唔到，好在監製佢哋都理解我嘅狀態。（點抽離番？）朋友同我講要不斷體會忘記，因為我成日要跳去另一角色，多啲望住塊鏡，提醒自己係王浩信，呢個就係呢套劇嘅有趣之處。」與影后惠英紅演母子的他，表示與對方演戲是最大享受，雙方亦有很好的互動。

至於姜皓文亦坦言與惠英紅演戲很穩陣，飾演憶妻成狂的他，不諱言難忘劇中太太陳煒：「劇入面我見到太太就會好軟弱同喊。」對於該劇於內地率先播獲不俗口碑，將於第11集才出場的姜皓文笑指有心理壓力：「未試過角色咁虐心，由拍完到依家，1年幾仲失眠緊，連跑步都跑唔到，開早班好辛苦。不過好難得同一班咁有熱誠嘅演員合作，仲要好齊心，去到現場已經準備好狀態。」