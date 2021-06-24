蔡一鳳7,000呎豪宅曝光　執屋姐姐最辛苦！

前亞視高層盛品儒太太、名媛蔡一鳳（Michelle）最近飽受外傭連環報警集體辭職，懷疑中介公司出蠱惑，Michelle更因而遭網民封為「最難頂僱主」，令其身心俱疲。無綫《東張西望》採訪佢及中介公司負責人，一如既往各執一詞，羅生門事件仍然未決定！

節目中，Michelle強調外傭集體辭職有陰謀地進行，認為受到中介公司教唆，指該公司曾為佢聘請兩個有問題嘅外傭，但冇賠償番兩個外傭畀佢，隨後控告該公司，外傭同司機集體辭職發生於1個月後，更報警以及有及領使上門調查，佢直言該公司想破壞佢嘅顧主記錄，令其聲譽受損，難以再聘請菲律賓工人。節目亦展示網上討論區，唔少網民直指該公司係黑店等負評。

至於涉事中介公司負責人魏先生，表示絕對冇教唆Michelle外傭及司機集體辭職，更指：「佢係我哋公司大客都可以令到我哋Blacklist佢，唔提供工人畀佢，你哋自己判斷啦。啲工人寧願揀賠錢畀顧主走，呢個我哋都係第1次遇到。」而另一負責人黃小姐表示外傭指太辛苦才辭職，而Michelle每次炒外傭都未能「和平」離開：「一個二個唔係去勞工處求助，就係去報警，總之冇一個可以圓滿解決。今次呢4個工人要Call領事館同警察係因為佢哋想證明自己清白，冇偷顧主嘢先走嘅。」

而另一亮點，Michelle 7千呎豪華獨立別墅曝光，客廳一覽無敵大海景，樓底闊落，巨型廚房及工人睡房都畀拍攝隊參觀，每個外傭都有屬於自己嘅睡床，有宿舍感覺。另外，佢又透露7位工人姐姐嘅分工，3位照顧小朋友，1位做清潔，1位煮飯，1位做洗燙衣服，網友就戥做清潔嘅姐姐辛苦，一個人清潔7千呎大屋，認真辛苦！