【營事檔案】乳酪牛油果醬意粉　清新風味

意粉一般的選擇不外乎是肉醬、忌廉汁、芝士焗等，一般都用上比較高脂、高鈉的方法或醬料，今次就介紹一款清新又健康的乳酪牛油果醬，為意粉帶來全新風味！

不飽和脂肪 降低壞膽固醇

牛油果益處多多，它含有豐富的不飽和脂肪，可降低壞膽固醇的水平，降血壓及改善免疫系統功能，減低患上血管硬化、中風、心臟病等疾病。每100克的牛油果更含有6.7克膳食纖維，是眾多生果中含量最高的。膳食纖維有助預防、紓緩便秘以保持腸道健康、穩定血糖和控制體重等等。另外，牛油果的營養價值高，含有豐富的鉀、維他命B及維他命C等等。雖然牛油果所含的不飽和脂肪是有益的脂肪，但由於脂肪含量較高，因此建議適量食用，大約四分一至半個左右就足夠了。

蛋白質 建立及修復肌肉

希臘乳酪在製作過程中會隔走乳清蛋白和大量水分，因此希臘乳酪的蛋白質含量比較豐富，一般是普通乳酪的2倍。蛋白質有助建立及修復肌肉和其他身體組織，是必不可少的營養素。另外，選用無添加糖以及脫脂的希臘乳酪，就更適合關注體重及血糖人士了。

【乳酪牛油果醬意粉】

材料：

牛油果 1個

無糖原味脫脂希臘乳酪 200克

橄欖油 2茶匙

大蒜 2瓣

檸檬汁 1湯匙

鹽 適量

胡椒 適量

蝴蝶結意粉 200克

車厘茄 50克

做法：

1.把無糖原味希臘乳酪、牛油果、檸檬汁、大蒜、鹽與胡椒放進攪拌機裏，打成醬備用。

2.車厘茄切半備用。

3.水滾後加入適量鹽及蝴蝶結意粉，攪拌一下，然後煮8分鐘後夾起意粉備用。

4.把車厘茄、煮熟的意粉及乳酪牛油果醬拌勻即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。