本日日本：忠實還原！《飛天紅豬俠》禮帽飛行帽有得戴

標榜Made in Japan的帽子品牌CA4LA，最近跟吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）合作，推出旗下作品《飛天紅豬俠》主角波爾科・克羅索的禮帽。該品牌之前曾推出《天空之城》栢斯的帽子，今次再下一城，將作為波爾科一大服飾標誌的禮帽忠實地還原過來。禮帽特別透過自家工廠作特別染色，並採用美利奴羊毛氈來製成，加上帽子的頂端有一定高度，散發陣陣古典氣息。而禮帽內有波爾科及其Savoia S.21試作戰鬥飛行艇的圖案，令出品更具《紅》的味道。現於CA4LA店舖及官網有售，售￥22,000（約HK$1,562）。

另外，CA4LA亦推出的波爾科駕駛飛行帽時戴上的飛行帽，論外形同樣係百分百忠實還原，無論係帽子本身抑及風鏡均採用姬路產的優質牛皮，並以人手縫製而成。帽內同樣有波爾科及飛行艇的圖案，想購買的朋友需於6月25日23:59前到官網預訂，約3個月後發貨，售66,000日圓（約HK$4,686）。