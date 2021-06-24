孤身來港發展好難捱！Gin Lee慶幸獲郭偉亮救一命

歌手李幸倪（Gin Lee）為無綫節目《尋找家香情》擔任嘉賓，更請來她首隻廣東歌監製郭偉亮（Eric Kwok）一齊接受訪問，分享由馬來西亞獨自來港發展的經歷。她來港11年，由完全不懂廣東話，到時唱廣東歌獨當一面，箇中辛酸只有自己知，她說：「當年嚟到香港日日朝10晚11去睇電視、睇劇、睇新聞、聽電台去學廣東話，睇劇就學到生活化嘅廣東話，睇新聞就學字正腔圓，用咗3個月時間由零去到識得同人溝通，本來廣東話係自己第4語言，依家好似好過母語普通話添，哈哈。」Eric則說：「同佢錄第一首廣東歌好震撼，因為第1、2次錄音相隔過幾月，第2次錄好似變咗第二個人，廣東話已經好過好多歌手。」

Gin Lee的在樂壇的發展起步困難重重，第一間唱片公司完約後就變成「孤兒仔」，幸有「天使」Eric出現，她說：「佢救咗我一命，當時喺香港冇人冇物、冇公司，佢問我有乜需就搵佢幫手，我話都幾需要幫手，唔係借錢，後來搵咗佢出嚟傾偈，Eric就介紹咗啲唱片公司高層畀我認識，咁就簽咗依家間唱片公司一直到依家喇。」

多得朋友相助

現時在樂壞獨當一面的她，回想初來港發展實在相當難捱，她說：「初頭遇到好多問題，有朋友、冇錢，又唔敢同冇屋企人講，驚佢哋擔心。」她慶幸每次去到山窮水盡的階段，總有朋友出現相助，可能心態正面積極有關。