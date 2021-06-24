杜沚諾唔係畀崔建邦打裂肋骨　「真兇」係吳業坤？

藝人李君妍和杜沚諾（Kento）現身電視城出席《明星運動會前哨戰：Fight盡》記招，比賽期間Kento疑遭崔建邦打裂兩條肋骨，但原來「真兇」另有其人，Kento透露：「有一條肋骨彎咗，兩條裂咗，初初練習時可能已經傷咗，係我死頂，覺得可用意志力捱過，同埋其他練習同比賽時就加重傷勢，以為橫隔膜唔好，同吳業坤練時，佢打中我肋骨位，我眼前一黑痛到標冷汗。（原來係吳業坤打裂你肋骨？）唔係，佢好輕力，佢提示我要去睇醫生。（佢負責醫藥費？）冇，佢好輕力，其實個個有份，練習時個個都對打。」他透露醫生表示要2個月便會完全康復，現時可以跑步和游水，掌上壓和舉手的發力動作就會痛。

李君妍笑言自己可能有份打傷Kento，而她在比賽期間亦打喊關嘉敏，不過她練習時兩雙手都受傷，現在握拳頭會痛。提到賽事中首場對孟希璘，由於孟希璘自小患免疫系統病，君妍直言深受感動：「因為佢參賽目的是想人生點都要試一次，因為怕冇機會，好彩之前拍過《拳王》，大家有默契，拍劇時係就住打，但打比賽時，佢叫我唔好就佢，就佢就係唔尊重佢，佢想感受一次拳賽。」君妍表示比賽並未有出十成力，雖然希璘沒有受傷，但知道她體力比較弱，比賽完血氣不足而頭暈。