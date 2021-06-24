陳展鵬打乒乓波氣勢逼人　李思雅嚇窒對手

無綫《明星運動會》乒乓球項目於元朗區體育會圓滿舉行，賽事分男、女子初賽及決賽。男、女子組先抽籤進行入圍賽，再進入16強、8強、4強後爭奪男、女子金、銀、銅獎。每場賽事以一對一淘汰制形式進行，1局定勝負，先得21分的運動員為勝。

各隊派出強手迎戰，藍隊派出前香港乒乓球隊成員陳展鵬，以及運動健將黃祥興出戰，2人比賽時氣勢逼人，陳展鵬一落場便全場起哄，他表示參賽是希望喚醒奧運氣氛，支持參賽的香港運動員，他雖然最熱愛乒乓球，但亦很想挑戰排球比賽。

至於女子組方面，綠隊派出藝人李思雅，她於乒乓桌上亦氣勢凌厲嚇倒一眾對手，同隊的林凱恩亦有別於劇中角色的斯文乖乖女形象，比賽時神情認真、專注，實力不能輕視。其實李思雅是前香港代表網球成員，她除了網球外，她都很多嗜好，相當好動，打高爾夫球、羽毛球、乒乓球都相當好，不過這次因網球項目參加人員不夠，所以沒有成功舉行，故思雅亦只好參與羽毛球、乒乓球及田徑項目。她接受東網訪問時說：「我都想參加網球同Golf，嗰日見到曾志偉，我都有問佢點解冇，佢話『咁咪畀你贏晒，Golf咪你同何雁詩玩晒！』」而她即將會挑戰田徑的400米及100米項目。

而陳嘉慧有落場打乒乓球，嘉慧接受訪問時笑言與思雅打時手都震埋，而林凱恩謂：「我哋真係好難約埋一齊打波，好似返番讀書時期咁，好有幸見到思雅嘅英姿，佢係用所有網球技巧用喺所有球類活動度，姿勢好靚。