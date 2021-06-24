愛萌奈米　39I乳福神

日本神話有所謂「七福神」，意思指七尊帶來福氣的神明，原來喺日本寫真界有好多女優因為頻頻向大眾派福利而被封為「乳福神」！好似今期「世界Cup」主角愛萌奈米，憑一對I奶上位，令唔少寫真迷大飽眼福，難怪喺最近被雜誌封為新一代乳福神！

顏值分析

今年19歲嘅愛萌奈米，五官唔算特別標青，但肌膚嫩白緊緻，雙眼又圓又大，兼且明亮有神，加上佢成日都笑容滿面，畀到人一種好親切嘅感覺。

身材豐滿

喺日本寫真界有唔少當紅嘅爆乳女優，好似未梨一花同海野瑪莉亞，而近排被封為乳福神嘅奈米，身材一啲都唔輸蝕！事實上，阿妹嘅身材豐滿，擁有極為吸睛嘅豐乳肥臀，尤其係上圍更加大到成39吋I Cup咁勁，只係條腰未夠纖瘦，如果改善埋呢點就更正！

地下偶像

今年3月，阿妹開始同寫真迷見面，一個月後推出第一隻寫真映像作品，最近又決定出第二隻，反映外界對佢都幾受落，獲封「乳福神」唔係冇原因。其實佢本來係一位地下偶像，主要喺坊間嘅小型場館表演，但受疫情影響而冇得做騷，幸好有藝能事務所主動接觸，終於令佢有機會喺寫真界發熱發亮。

最新動向

奈米嘅寫真演出之所以咁受歡迎，除咗同胸前嘅I奶有關，仲因為佢頻頻喺演出時施展軟體功夫，大玩一字馬、金雞獨立等功夫。呢期為推出新作而忙碌嘅佢，不時會喺社交網分享自己嘅動向同靚相，仲有性感片段上載，唔睇真係走寶。