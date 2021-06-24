蘇打綠改名做「魚丁糸」：希望帶來善良力量

台灣樂團蘇打綠改名做「魚丁糸」，他們以視訊方式分享最新作品《終點起點》，負責詞曲創作的小威說：「這首歌是為我們自己寫的，是這2年多來人生經歷的過程，也包含了我們彼此想說的話，以及對音樂創作的初心，到現在都還是動力，團員們在一起15年，比家人更像家人，只要我們在一起，沒有任何事情會擊垮我們，也希望透過魚丁糸的創作帶給大家更多善良的力量。」期間他們意外透露魚丁糸將有全新的專輯，希望在秋天能有機會推出。

想念香港美食

在疫情期間，團員各有不同的體悟，很習慣留家的青峰，在40天內只落過樓一次拿東西，更嘗試40天只用過一次肥皂洗臉；馨儀則在家和孩子學習培養耐性，亦有了早睡早起的生活；小威新的技能是睡前10分鐘講故事給孩子們聽；家凱的兒子喜歡自然科學，上網獲得很多新知識講給大人聽；阿龔則興起想辦線上喝酒Party的念頭；而阿福談論了2年多的減肥就終於成功，因此段期間都在家煮飯，又陪小朋友跳舞，意外瘦了5公斤。至於講到久未來港，他們很想念香港地道美食，如菠蘿油、雞蛋仔，希望可以來港與大家親身見面。