老婆嗌離家出走！陳柏宇：我哋已經和好如初

歌手陳柏宇（Jason）現身西九文化區舉行歌迷分享會，2006年出道，入行15年，他的歌曲在音樂平台的點擊突破2千9百萬次，他對頒發成績表感到好鼓舞，並透露明日（25日）推出新專輯《53FPS》，他在分享會中會獻唱3首歌，其中一首從未曝光，讓到場的歌迷率先聽。

他好喜歡唱Live，疫情期間已好久無面對觀眾唱歌，表示需要時間「習慣吓」，自爆至今每次上台仍然緊張，就算沒有觀眾都緊張，他看着手上的智能腕錶說：「我要戴錶度住心跳，依家講嘢80幾下，上次去ViuTV唱歌，心跳150下，解決唔到，我諗要見心理醫生，唱緊嗰陣腎上腺素上升有影響，唔知係幫緊你定害緊你，通常害緊你多。」台上他會緊張到用手捉緊支咪，問到開演唱會點算？他說：「緊張呀，所以啲人話表演會瘦，長期喺台等同做緊運動。」透露有意下半年舉行音樂會。

夫妻感情非常好

提到早前老婆符曉薇發千字文嗌想離家出走，惹來網民熱議，Jason稱夫妻感情非常好，澄清事情被誤解：「其實係我哋已經和好如初，粉絲叫佢公開我封悔過書，佢就擺上去，又唔係擺錯嘅，好難控制啲人點諗，我哋選擇分享我哋嘅生活同感情，外界要點睇，冇得控制，唔會因為咁而唔分享，我哋會繼續分享。」

他說與太太十年來，印象中嗌過四次大交，每次都由他氹回老婆，氹老婆不代表自己錯，認為總要有人行前一步和解：「今次我叻咗，以前會嗌交，今次我畀人鬧，單方面受靶，開始更了解雙方嬲時嘅表達方式，自己知道唔使嬲，我唔係嬲而唔講，係根本唔嬲。（好高層次？）冇錯，我就嚟成仙啦，可以開班教人。」