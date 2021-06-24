童顏艷星　魅力沒法擋

能夠喺寫真界、四仔界立足嘅女仔，通常都有啲過人之處，除咗巨乳、豐臀、長腿外，童顏都係一個好煞食嘅賣點！今次介紹嘅四仔作品搵嚟一班童顏脫星演出，個個都生得人見人愛，唔知你又覺得如何呢？

嬌俏女僕

咪以為女僕只係日本AV嘅專利，原來外國四仔都有脫星以女僕造型示人，好似呢套由Private製作、人氣導演Xavi Rocka主理嘅《Maids on Duty》，搵嚟Kaisa Nord、Renata Fox、Alice Wayne等脫星孭飛。故事講述呢班童顏脫星喺女僕服務公司打工，專為單身男士服務。面對外形勁索兼且衣衫單薄嘅嬌俏女僕，正常男人都會有身痕現象，好彩佢哋會主動幫忙解決主人嘅需要，服務真係好貼身！

紅星孭飛

童顏、巨乳，仲要有人氣嘅女星，就算唔剝衫都夠晒吸引力，更何況喺四仔亮相，唔睇真係走寶！講緊嘅係呢套由Vixen製作嘅《Young & Beautiful #10》，搵嚟超人氣脫星Sybil A，顆拍Ariana Marie、Scarlit Scandal等5位脫星演出，單睇片名就知，影片嘅賣點係年輕同貌美。事實上，今年27歲嘅Sybil A，個樣勁童顏，配合一對35C嘅車頭燈，又真係幾正喎！劇情方面，唔好意思，呢套作品可謂連場肉搏，加插女星自娛嘅畫面作點綴。其實呢班脫星咁高質，冇劇情都無所謂啦！

極甜愛情

好多人以為美國四仔嘅內容都係有性冇愛，全程啪啪啪，但其實有唔少作品都加入愛情元素，好似呢套由Reality Kings炮製嘅《RK Prime #31》，搵嚟Emily Willis、Eliza Ibarra、Gianna Dior等5位超人氣脫星演出，當中分為5個短篇故事，劇情講述男女主角因工作關係各有各忙，關係變得疏離，為咗箍煲，雙方於是諗辦法討好對方，結果兩顆冰冷嘅心一齊融化，由甜蜜愛情劇變成勁鹹情慾片，正到痹！