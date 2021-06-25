【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十六甲辰火開日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、拜師、出行

忌：動土、出財、補塞

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、6、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

生活如常，無風無浪，已有奮鬥目標就繼續努力！

金牛

勤奮可帶來不錯收入，但不要把目標定得太高。

雙子

孤掌難鳴，偏偏工作量大增，只能硬着頭皮應付。

巨蟹

為趕工而着急，卻事與願違，被馬虎的人拖後腿。

獅子

心動不如行動，惟內斂的示愛方式不易打動對方。

處女

懂得理性回應別人的批評，日子過得輕鬆安逸。

天秤

公事安排不在自己的掌握中，令你無奈又無助。

天蠍

做事提不起勁，建議抽空做點舒展身心的運動！

人馬

不要被別人牽着鼻子走，跟車太貼易撞板收場。

山羊

人氣一般，不宜出面與人傾公事，可避開麻煩。

水瓶

謹言慎行是處世之道，否則會令你的誠信受損。

雙魚

聯誼會友可以盡興，但花費要節制，勿做大花筒。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）馬 財運升

（跌）羊 人緣差

鼠

人緣甚佳，感受到身邊人的關懷，分外窩心。

牛

麻煩隨着運勢回升而消失，可放下心頭大石。

虎

事業上迎來巨大挑戰，大展拳腳的時候來了！

兔

感情生活出現暗湧，逃避會令情況變得更糟。

龍

工作運下跌，阻滯多，考耐性，要保持信心。

蛇

幹勁十足，全力為事業打拚，有望取得佳績。

馬

財運好轉，進取心是致勝關鍵，有意外收穫。

羊

同事難相處，行事宜低調，否則易招惹小人。

猴

處理感情事要具責任心，小心抵受不住誘惑。

雞

運勢一般，才華難發揮，工作不宜有大變動。

狗

是日沖煞，財運平平，處理金錢問題要謹慎。

豬

自怨自艾改變不了現狀，戒掉陋習才能轉運。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

堅持正確信念

玄學是一門很特別的學科，有人很快就可以取得成就，但有人窮一生也進不了門。

其實每個人都有不同的方法去學習，以下借兩段很出名的佛偈來作分析參考。第一段是「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」這說明要保持勤苦的學習心態，一步一腳印，慢慢循序漸進，時時刻刻都要警醒着，不可以急功近利，就算當下未能有所感悟，但這學習過程是會日積月累下來，假以時日，就會發覺自己的得着，會因為這樣勤勉的習慣，終歸會顯現出來。

另一段是「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」說的是突然的當頭棒喝，令所學習的悟性茅塞頓開，明白很多箇中道理，一理通百理明，當下對所有差不多的知識都可以融會貫通。

以上兩個例子都是形容學習的過程，有快有慢，有可行有不可行，兩者有互相混合的情況也說不定，但是有一點是一定要做的，就是不停的學習，吸收多點知識。因為只有知識，才可以幫助我們明是非，辨對錯，分善惡。

學習之路是一生的課題，途中一定會被很多事物所迷惑、所誤導、所影響，但只要從知識中找出堅持正確的信念，不論玄學，甚至人的一生都會得到應該有的成就。