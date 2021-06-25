【串椒3姊妹】天王巨星駕到！終於有人治到曾華倩

曾華倩、梅小惠及江欣燕今日登陸繽FUN星網全新視頻節目《串椒3姊妹》，相隔17年強勢回歸，依然口水多過浪花！梅小惠自揭最難忘竟是訪問男神余文樂，更率先大爆將有「華倩剋星」及「天皇巨星」大駕光臨，難怪三位「50+姐姐」嚴陣以待，即席敷Mask保養，以最佳狀態迎賓！

曾華倩、梅小惠及江欣燕於2004年6月25日和本報打造連載訪談欄目《串椒3姊妹》，載譽歸來，已變為「50+姐姐」的她們，於今日17周年紀念重出江湖，登陸繽FUN星網的全新視頻節目《串椒3姊妹》。身為主持兼聯合監製的梅小惠，花歷時半年策劃及創作，拍攝時現場任何細節如燈光、拍攝角度等都執到正，一切緣源對本報的情意結。

梅小惠說：「我同《東方日報》有微妙同深厚嘅感情，首先我估唔到自己會有條件入娛樂圈，更加冇諗過喺全家睇咗咁多年嘅《東方日報》出現自己嘅新聞，感覺好奇妙。以前做文字版《串》，今日喺規模咁大嘅《繽FUN星網》重出江湖，加上再同兩個姊妹合作，真係好夢幻。最大改變，梗係我大咗一倍嘅身形！」不變的還有其「馬啼」式的笑聲，早前其主演的《他來自江湖》深宵重播，網民說希望她重返幕前，她說：「今次回歸做《串》，因為我想再將開心同正能量帶畀大家！」

為隆重其事，三位「姐姐」在首集中激罕以私密睡衣上陣，又大嘆鮑魚麵作「開工飯」，排場十足。江欣燕自嘲昔日骨瘦如柴，如今卻要靠腰封收肚，並指梅小惠曾肥到似雪櫃：「你本來婀娜多姿，好對唔住，跟住變咗個雪櫃，同依家比，其實係瘦咗。」曾華倩則表示心態上不變，仍是昔日的「傻大姐」。

數到上輯最深刻的嘉賓，梅小惠直指非余文樂莫屬：「嗰陣扮到靚一靚，特登搽晒指甲油，但原來余文樂最驚女人搽指甲油，我哋仲係咁摸佢，搞到佢開聲叫我哋縮手。」她們更率先大爆今輯嘉賓名單，其中一位男星更令曾華倩直呼「救命」，梅小惠說：「終於有人治到曾華倩啦！」面對強大陣容，豈敢怠慢，她們立即敷Mask「急救」，又指為怕走樣變「膠臉」絕不打針、動刀，誓做「不膠原」。

下一集打頭陣的嘉賓是「師奶殺手」陶大宇，究竟3位「姐姐」能否招架得住？就要留意7月2日於《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》！