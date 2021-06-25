奧運主題曲大戰！聲夢MIRROR夾擊張學友

《2020東京奧運會》7月23日揭幕，本地3間免費電視台無綫、ViuTV和香港開電視已全方位準備就緒，為宣傳奧運，3台均重錘出擊，特別是無綫和ViuTV連月來展開連場收視戰，由劇集、綜藝節目到真人騷已多番對撼，今趟奧運會先由主題曲開戰，由「歌神」張學友獨力迎戰兩台新世代的人氣王MIRROR和「聲夢」學員。

無綫日內進行綠音

有線電視、香港開電視日前率先公布，破天荒邀得學友獨家主唱東奧主題曲《堅持的意義》，為香港運動員打氣。向來貴精不貴多的學友，在工作方面精挑細選，今次答允引吭高歌，令有線如有神助，無疑為其奧運節目增添氣勢。據知，無綫方面將安排深受觀眾熱烈追捧的《聲夢傳奇》一班學員，以及星級歌手導師周柏豪、泳兒、JW、AGA、Gin Lee和衛蘭攜手合唱，「聲夢」兩位大熱歌手姚焯菲、炎明熹鬥到難分難解，兩人皆憑過百萬點擊片迅即成為風頭躉，引起熱議，眾星日內進行錄音及拍攝。

ViuTV無意找外援

無綫的奧運主題曲人多勢眾，ViuTV也不敢怠慢，手執風靡全城的偶像男團MIRROR這張王牌，MIRROR唱完歐洲國家盃主題曲後，盛傳再獲公司委以重任，Full Team上陣再為奧運高歌。事實上，雖然ViuTV旗下歌手藝人不多，但不考慮搵外援幫拖，寧願繼續催谷自家男團，加上MIRROR人氣之高，聲勢上始終有優勢。

今次3台硬撼，學友在華語樂壇成就超卓，曾創下不少紀錄，一班新人王要越級挑戰這位神級對手，難免會有壓力。「聲夢」學員慶幸有星級導師助陣，如虎添翼，而MIRROR憑銳不可當的人氣強勢出擊，3方都施展渾身解數搶攻。