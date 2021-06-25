蔡嘉欣晒打排球「戰績」　被王菲出賣睡相

藝人蔡嘉欣參加《明星運動會》嘅打排球項目，喺社交網大晒「戰績」相，見佢一對纖幼嘅手打到又紅又腫，隔住個Mon都覺得痛！鏡頭一轉返到屋企再拍片，前臂瞬間變咗紫黑瘀色，佢自爆原來中學時候係排球校隊，仲曾經打過學界比賽，事隔15年再打，有種久別重逢嘅感覺，笑話仍然都係覺得咁痛！

佢留言︰「喺運動場上嘅Moment，勾起咗中學喺校隊打學界嘅美好回憶，仲有喺校隊密密操波，雖然好辛苦，但係好團結嘅日子，嗰啲片段都係我青春入面嘅其中一段最熱血嘅回憶，多年後回想，都記得當時候嘅甜！」之後，佢再留言話打完比賽嘅第二日，就要帶住啲瘀傷錄影節目《姊妹淘》，希望唔會有觀眾以為佢被虐待！另外，佢意外被好友王菲出賣睡相︰「台上激烈比賽，台下…」認真爆笑！

1米7高有優勢

事後佢受訪話當年中一就已經係1米7高，所以打排球就好有優勢，一直守中間位置︰「15年冇打過波技術都一定有生疏，但已經比我想像中好，幾驚自己完全唔記得晒打排球嘅嘢，好彩記得！搓番波都搵得番個感覺，都幾開心！（操咗幾耐？）都唔係好耐，比賽前2個鐘頭搓吓波，冇辦法，呢排太忙就唔到時間出去練，又就唔到啲隊友。（最大勁敵？）都冇話勁敵唔勁敵，但對面組啲人好高大，又練咗好耐波，到最後我哋就梗係輸咗啦！哈哈！」