生物科技量化美麗之道　SGC開啟未來抗衰老新一頁

【特約報道】52歲的「馬神」馬德鐘堪稱娛樂圈的美魔男，於近日播映的劇集中不但與年齡相距21年的陳瀅談情說愛，與餅印兒子馬在驤（Xiang）父子檔拍廣告照亦恍如兩兄弟，狀態大勇除了靠健康飲食和運動，更全賴平日注重保養，懂得借助SGC生物科技（Self Growth Colony）保持外表年輕。究竟這項技術為何會得到「不老男神」的信賴，甚至被視為全方位抗衰老的新希望呢？現在馬上為大家解開謎團。

天然＋生物科技

「SGC生物科技」是甚麼？創始人Venice說：「研究歷時10年，SGC終於面世！藉創新科技基金及香港著名科技大學團隊多年的努力，SGC擁有科學文獻支持，應用在皮膚修復上的生物技術，效果已超越歐美的黃金標準，帶領行業由生活美容和醫學美容，達到生物科技美容的新領域。SGC始源於燒燙傷皮膚、慢性創口、防止疤痕增生的生物敷料研究，過程中發現SGC有美白嫩膚、防止色素沉澱、皮膚再生的功能，科學文獻證實SGC皮膚的修復速度比正常狀態快300%、皮膚彈性提高135.5%、水分流失減少35.5%、黑色素減少11.8%，可應用於修補粗毛孔凹凸洞、淡化賀爾蒙斑、黑眼圈、嚴重暗瘡、撫平皺紋及提升肌膚彈性、生髮等不同範疇。這對於追求天然年輕美，超越年齡限制的人士來說，確是一個福音。」

「它最特別之處，是能夠由內而外喚醒人體細胞天然自愈能力，促進皮膚細胞分裂、再生，從源頭改善多種肌膚問題，超越以往美容技術例如單靠物理提拉、填充皺紋、熱力增加膠原蛋白等做法來得天然、先進和徹底。SGC 簡單透過專利技術塗敷在皮膚上，一個月一次，便能見效。來源自100% 自生蛋白，經過提純、優化，是一個創新科技，由於不含細胞，所以並非幹細胞或甚麼細胞療法。成分純天然、無添加化學物質，不會產生排斥、僵硬、依賴性。效果持久，可長期使用，十分安全。」

年輕和老化細胞 變美大不同

Venice指出「SGC生物科技」與市面上大部分醫學美容技術護膚品均可相容，可以相輔相承，達致更佳的美容效果。「有些客人因為過度醫美注射而僵硬、凹凸不平，又或整形失敗後，都可以利用SGC的驚人細胞自愈能力，讓肌膚輪廓回復自然。」由此可見「SGC生物科技」是未來抗衰老護膚科技的一大突破。

SGC視安全為首要核心價值

文獻中詳細紀錄加拿大SGS 生命科學部為SGC進行為期一年的Ames Test（致突變性檢測）。結果顯示：SGC不會導致細胞突變、無細胞毒性（Cytotoxic） 或基因毒性（Genotoxic）。這是一個非常重要的訊息，因為「安全」是所有科學研究和應用的首要條件。加上SGC會為每位客人個人化的產品進行第三方化驗所發出的安全檢測報告，證明SGC是一項非常安全的生物技術。

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