漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)即將於9月3日上映,而今日就推出新預告片,提早為周日(27日)生日的梁朝偉慶生!

有別於上一輯預告,今輯集中火力在飾演尚氣父親「文武」(即滿大人)的梁朝偉身上。除了有偉仔上陣的多場動作戲之外,亦有首次見到他戴上十環全副武裝的造型!而預告片入面亦首次見到楊紫瓊、陳法拉出現。其中更揭開法拉的角色之謎,原來她在片中飾演「文武」的妻子亦即尚氣的母親!