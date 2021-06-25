「國民初戀」姚焯菲飲水片都爆紅　炎明熹真名叫王佳恩

無綫節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段，現在只剩下8位參賽者，當中要數16歲的炎明熹（Gigi）及14歲的姚焯菲（Chantel）為大熱人選，早前姚焯菲翻唱陳百強經典歌曲《戀愛預告》而一炮而紅，令好多香港人都找回初戀感覺，她更被封為「國民初戀」。而該段短片點擊率更已破270萬次！不單止這樣，最近有粉絲上載姚焯菲在節目《聲夢傳奇》中的飲水片上視頻網站，該片上載短短2日已破5萬次點擊率！有粉絲話姚焯菲連飲水都令人感覺到初戀的感覺，散發濃濃仙氣！

生長於富裕家庭的Chantel，父母的豪宅早前於節目中曝光，不過父母未有為她揀選貴族學校，而是安排她就讀於位於荔枝角一間有「平民國際學校」之稱的CAIS宣道國際學校，該校學費較其他國際學校相宜，可見她的父母相當貼地，而郭晉安與歐倩怡的一對子女也有入讀。雖然有指Chantel已經簽約無綫5年，不過父母均希望她以學業為重，不想她過早入行做藝人。

炎明熹原名是王佳恩

而另一大熱選手16歲的炎明熹（Gigi），憑一曲《沒有你還是愛你》在視頻平台已有165萬次點擊率，不講不知，原來Gigi原名是王佳恩，在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹， Gigi為家裏的長女，有一弟一妹，她自小喜愛唱歌，在父母安排下12歲起就在音樂學院受訓，能唱能跳，一上台就散發獨特魅力，因而被封為「少女G.E.M.」。她初中開始已經參加過不少歌唱比賽，得獎無數，她現在於聖安當女書院就讀，知名校友有鄧穎芝她初中開始已經參加過不少歌唱比賽，得獎無數、趙學而、前新聞主播王春媚和林燕玲等。

---------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！