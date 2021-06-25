很多人都以戒澱粉質減肥，但要戒的其實是精製澱粉，粗糧應該繼續吃。(客戶提供)

【特約報道】很多朋友都說戒澱粉質減肥，如果你來問我，是否要戒掉澱粉質？是，是要戒的，要戒精製澱粉，但粗糧應該繼續吃，否則完全戒掉澱粉，後果是令人變蠢又憂鬱！美國一項研究指出，碳水化合物是腦部能量的重要來源，若少吃碳水化合物，會令記憶力和腦力逐步下降，嚴重影響腦力表現。

精製澱粉如白飯、河粉、腸粉、白粥等，經過漂染，營養和纖維都很低；而且精製碳水化合物容易消化，血糖急速升高，大量胰島素將糖分轉為脂肪，血糖急速下降，而低血糖會產生疲累感和飢餓感，導致食不停口，容易過量。相對地粗糧高纖高營養，具養精氣、補腎氣的功用。我在韓國也常吃糙米飯或紅米飯，吃麵吃AK安康蔬菜十穀麵、古法麻香拌麵或有機十穀刀削麵，我常將AK安康的小米、藜麥、糙米、紅米等煮成飯來吃，先浸過夜，煮熟後加一湯匙特級初榨橄欖油、1/2湯匙有機豉油拌勻，軟滑高纖又味道好。糙米纖維含量較白米高出兩至三倍，能促進腸道蠕動和穩定血糖；紅米補血及調理血氣，能改善手腳冰冷、頭暈乏力。粗糧健康又飽腹，所謂「人食五穀而化精」，吃後精神更集中。吃飯也有最佳時間，早上吃飯最有益，可為身體提供一整日能量，令人精神飽滿。廣東人坐月就有吃「五更飯」的習俗，即在清晨三時至五時吃炒薑飯，有祛風寒及健脾胃的功效。

如果擔心吃米飯易肥，也可以進食澱粉類蔬果來攝取碳水化合物。澱粉類蔬果如薯仔和香蕉，所含熱量低於其他穀類，吃後有明顯飽腹感。而且生的番薯、薯仔、芋頭、未熟透的香蕉等均含有抗性澱粉，減肥期間可用作取代白飯。抗性澱粉會在腸胃中停留較長時間，較能保持穩定的血糖值，有利於糖尿病患者；且飽足感高，不會因食量增加而攝取較多熱量。當抗性澱粉抵抗小腸的吸收、進入大腸，當中的膳食纖維會變成大腸中益菌的食物，益菌消化發酵後並產生丁酸，更加有利排宿便，降低患大腸癌的風險。此外，抗性澱粉的熱量較一般澱粉低，每克澱粉能提供4卡熱量，抗性澱粉每克平均只提供2.8卡熱量，熱量吸收減少30%！所以抗性澱粉較一般澱粉，有助於控制體重。我最愛的「7天澱粉質減肥餐」，就是以這些澱粉類蔬果取代白飯，有不錯瘦身效果，澱粉迷必跟，能讓你吃澱粉、吃得飽又健康，也能瘦。

女生氣血弱、易水腫，寒冬尤甚。要補虛養血，最簡單是吃飯。有啖熱飯到肚，暖身又補身。

7天澱粉質減肥餐

1.食蔬果、補身湯為主，不吃肉類 (可飲肉湯)

2.不吃飯麵及麵包之類<可吃薯仔、番薯等澱粉質

3.完全不吃罐包裝食物及飲品 (避免防腐劑、隱定劑、色素等化學毒素)

4.每天一粒多種維他命

5.每天早晚喝30ml排毒酵精

6.每天一杯鮮豆漿

7.每天吃約半杯果仁

早餐：空腹喝1杯加入30ml排毒酵精的水，再吃高水分纖維蔬果

午餐及晚餐：符合唐安麒宇宙飲食的菜式 (量不限、吃至8分飽)

晚餐後再喝1杯加入30ml排毒酵精的水

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

食無忌酵精 (五行)：由複合五色蔬果發酵而成，能分解澱粉質、蛋白質、脂肪，令你餐餐食無忌。新配方五色速瘦成分，能激活瘦素，Double燒脂。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。