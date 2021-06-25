人氣聯名　演繹山系美學

最初因為創辦人Mike Taggett經常遺失太陽眼鏡，所以製作眼鏡帶起家的戶外品牌CHUMS，近年在日本人氣不斷上升。除了因為日本當地露營文化成熟之外，更因為CHUMS不時都會與潮流品牌合作推出聯名單品，讓品牌曝光率不局限於戶外用品界別。是次，日本運動品牌ASICS就首度邀請CHUMS合作，攜手推出一系列散發生活色彩的戶外風格聯名系列。

CHUMS向來以「舒適、樂趣、品質」為品牌設計理念，將鮮明色彩及玩味融入戶外用品當中，從而鼓勵大眾用心感受戶外生活的樂趣。今回ASICS x CHUMS聯名系列就正好體現出戶外生活的多元化及趣味性，服飾系列採用CHUMS吉祥物Booby Bird及代表ASICS的老虎圖案創作，並配上具CHUMS辨識度的紅白配色，為單品注入一份夏日氣息。

鞋款方面，分別有AARON CH CN（成人）及CORSAIR CH CN MINI（童裝）兩款型號登場。前者左右腳分別配上老虎及Booby Bird圖案，運用不對稱鴛鴦設計增添玩味；後者則有紅 x 白及白 x 紅兩款配色，鞋身及鞋面魔術貼搭帶均加入兩個品牌的代表圖案，將聯名合作的獨特身份表露無遺（6月26日推出）。