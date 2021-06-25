【成均館校草】曾任校刊模特兒　宋仲基靚樣招生

韓國35歲男神宋仲基於2008年參演韓片《霜花店》出道，並於2010年夥拍女星朴敏英及男星劉亞仁合作古裝劇《成均館緋聞》火速上位，2012年孭飛韓劇《善良的男人》及愛情片《狼少年之戀》，帶挈他人氣飆升。

自幼練習短速滑冰長達11年的宋仲基，曾代表家鄉大田出戰全國運動會，並屢獲殊榮，中二時卻因腳傷放棄該項運動，繼而專注學業。他在全國大學入學試滿分400分中取得380分，以全國前10名的佳績入讀名校成均館大學的企業管理系，副修新聞放送。

他曾連續3年為成均館大學擔任校刊模特兒，靠靚樣招生，故有「成均館大學校草」之名。他曾擔任大學新聞放送社團團長，以及校內廣播節目的主播。據該校入學管理組有關人士透露，宋仲基於2010年擔任封面的招生校刊，原本印製了6萬本，但在高中生中極受歡迎，最終要加印4萬本。

此外，宋仲基當兵後與宋慧喬合作神劇《太陽的後裔》，爆紅亞洲，「雙宋」因《太陽》定情，可惜最終離婚收場。而他近年孭飛的劇集《阿斯達年代記》及《黑道律師文森佐》，雖未算熱爆，但在影視界依然屬頂級身價。