McLaren Artura新「混」作迎戰

在邁向道路零廢排的共同目標，各大傳統車廠紛紛推出不同的混合動力車型，以作過度，不同車型和級别的「混」戰亦隨之展開，而這場「混」戰最終也拓至超跑級層面。其中McLaren便在年初正式發表旗下首款插電式混合動力超跑 Artura，相隔4個月旋即抵港現身會車迷。

Artura既是McLaren首款插電式混合動力超跑，亦是首款採用全新MCLA輕量化碳纖單體底盤結構及首配E-diff電子差速器的車型，淨車重僅1,395kg。搭載由全新研發、最高轉速可達8,500rpm的3.0L V6雙渦輪增壓引擎、電馬達及7.4kWh 鋰離子電池組成的插電式混合動力系統，綜效馬力及扭力分別680ps及720Nm。電馬達屬軸向式，較傳統徑向式體積更小，功率密度更高，每公斤功率密度比McLaren P1還要高33%，若單獨發功能瞬間爆發225Nm大扭力。配合引擎齊發力的話，完成0~100km/h、0~200km/h和0~300km/h分別僅需3秒、8.3秒和21.5秒。

專為Artura而開發的全新8前速雙離合器波箱，較以往的波箱短40mm，輕量化與密齒比兼備。值得一提是它不設後檔，倒車工作直接交由電馬達逆向轉動代勞。車載Track、Sport、Comfort及Electric 4種駕駛模式，持軚時只要稍張開手掌，便可透過特設在儀錶右側、與軚環距離僅不到一掌之距的駕駛模式選擇器來切換。另一焦點是儀錶和軚環設在同一轉軸上，代表每次進出大小彎道，儀錶都會跟住軚環一齊轉，不會阻礙切換駕駛模式及選用Manual手動操控等。Artura擁有30km純電續航力，鋰離子電池組在燃油動力系統邊運作邊進行充電，亦可接上EVSE充電線，約2.5小時可補充8成電量。

規格表

車型：雙門雙座位插電式混能跑車

引擎：V6雙渦輪增壓

容積：2,993c.c.

最大馬力：585ps/7,500rpm

最大扭力：585Nm/2,250~7,000rpm

馬達：軸向式電馬達

綜效馬力：680ps

綜效扭力：720Nm

傳動：八前速SSG雙離合器

驅動：中置引擎、後輪驅動

極速：330km/h

車身體積：4,539×1,913×1,193mm（長×闊×高）