太太臨終前「唔想死」　黃日華哽咽願短廿年命換番愛妻

無綫全新節目由黎芷珊主持的《單對單》將於本周六（26/6）首播，首集請來「愛妻號」黃日華及米雪任嘉賓，二人分別重遊出生地九龍城，與觀眾分享生活日常及單身如何也可活得自在。去年5月與愛妻天人永訣的黃日華，經過一年時間已逐步走出陰霾，罕有地披露失去愛妻後的感受及痛苦，並如何藉着好友與女兒黃芷晴的支持重拾生活正軌。他透露之前與太太於九龍城留下不少回憶及足迹，奈何昔日快樂時光已無法重現，但現時重遊舊地也會盡量回想開心事：「一定要懂得放下，要接受事實！」

對街坊情也極為重視的華哥，坦言失去妻子後，人生經歷了重大轉變：「之前我係24小時照顧佢，佢突然走咗，好似做人冇咗目標，你唔知今日要做啲咩，好似好多時間剩咗喺度，因為最想照顧嘅人已經唔喺度，見到張床會諗起佢，見到衣櫃啲衫又諗起佢，見到啲相又諗起佢，心情係不受控制咁好Down。」更指難忘太太臨終前曾痛苦表示：「我唔想死」。談及眼見愛妻意志力逐漸消失，黃日華數度哽咽：「我見到真係好心痛，成日唸經時都講，你畀佢好番，我短10年命、廿年命都冇所謂。」

而痛失至愛尹志強（尹佬）長達11年的米雪，則大談與男友昔日點滴，她憶述對方最後一段抗癌路依然十分開朗：「如果人生只有500日，與其愁眉苦面，不如樂觀積極面對。」又指感覺男友仍常伴左右：「即使人不在，但精神還在。」米雪亦大談養生及養心之道，喜愛慢跑鍛煉體魄的她，詳述「健康、開心、財政穩定、朋友」是單身四大重要元素，並笑指已與數位好友到律師樓簽定類似信託契約的文件，以便日後可互相幫忙處理財務：「一個人年紀大咗、無兒無女無親人，病起上嚟點處理呢？入醫院都要有人找數啦！」