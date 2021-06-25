霍汶希憶女兒昏迷急救：睜開眼動也不動！

天后容祖兒的金牌經理人霍汶希，近日在節目《了不起的姐姐2》中分享了人生點滴。多年來一直單身的她，卻在2013年母親節，突然自爆早於2011年已為人母，更分享了與女兒Honey的合照，成為一時熱話。

Mani在節目中談及當年誕下女兒後繼續在內地工作的情況，憶述了當年女兒9個月大，曾在北京發生的驚險事情，她緊張表示：「當年剛來的時候，女兒試過高燒抽筋，那個時候真的很難過，因為又要工作，自己情緒又不好。有一次去醫院等着看醫生，突然發現我女兒的眼睛動也不動，原來她就是睜開眼的昏倒了，然後高燒抽筋了，我姐姐抱着她，然後我衝到那個醫生面前喊，救救我女兒，然後我姐姐就跪下來，因為腳軟了。醫生馬上按人中急救，還好我們人在醫院馬上急救，嚇死我了。」

養兒一百歲長憂九十九，Mani對女兒的愛無微不至。但當被籤為單親媽媽，她則不認同地表示：「人家可能說我是單親母親，但我說她有爸爸，她的爸爸仍活着，沒有單親。只是我們不是以兩夫妻（模式）相處而已。我們均覺得是對孩子的責任，故要共同承擔。從我決定有孩子的時候，就很明確地告訴自己，後面的路應該怎麼走。既然我是一個母親，就會把我的崗位、母親角色做好。」