潮玩Mini LED！國產打機電視實戰

近年電視技術推陳出新，繼OLED及QLED後，Mini LED亦開始被陸續使用。擅長打價格戰的TCL，新型號C825正正採用了Mini LED技術，並反傳統主攻兩萬元以上的高端電視市場，即管睇吓佢今次咩葫蘆賣咩藥！

所謂Mini LED即是「次毫米發光二極體」，意指晶粒尺寸約在100微米的LED，尺寸較傳統LED細五分之四之多，優點是省電、成本低，色彩分布完整，鮮艷度接近OLED，卻沒有對方的烙印問題。TCL C825便採用了2,000顆這樣的小燈泡，而且相關背光層與LCD顯示層的光學距離達到0mm，達致極佳的光暗對比度。以4K畫面測試，畫面明暗處理到位，暗位細節豐富，亮度不刺眼，而且顏色亮麗，沒有一般4K電視過分的修飾感，畫質叫人滿意。

針對打機，此機內置Game Master系統，並配備4個HDMI輸入端子，當中的HDMI 2.1支援120fps格式的次世代遊戲，兼容PS5及Xbox Series X等主機。另外又有VRR及ALLM技術加持，前者自動調節電視更新率，藉與遊戲機同步以減低畫面閃爍;後者則是自動低延遲模式，畫面反應快，專為第一人稱射擊遊戲而設。現場試玩賽車Game，的確沒有殘影或拖尾問題出現，Game迷在大牌子電視外又多一個選擇。

一如同廠的智能電視，它預載了原生Android TV系統，並有齊Netflix、Amazon Prime Video、YouTube、自家TCL頻道等視頻app，配合獲「IMAX Enhanced」認證的ONKYO 2.1聲道重低音喇叭，聲畫配套齊全。特別一提，此電視的頂部設有一個Magic Camera，除可用於視像會議，更可透過手勢操控進行自拍，只不過測試所見反應一般，相信要待韌體更新才有更流暢表現。

總括而言，此機無論畫質、規格均追上了同級的日韓電視，只是其55吋及65吋型號分別賣兩萬及三萬元左右，價錢優勢實在不大，影音迷又會畀一個機會它呢？