藝人王敏德細女王麗嘉(Irisa)成日喺社交網晒身材,近日去到美國加州嘅佢面對陽光與海灘,仲唔乘機大晒特晒咩!佢又發功,晒出着三點式漫步沙灘嘅相,而另一張相就係戴住帽,雙手托住香腮嘅寫真照,充滿女神Feel,就連陳凱琳都忍唔住留言:「Love your hat! And hope you’re having the time of your life.(我鍾意你頂帽!希望你享受生命每刻)」認真惺惺相惜!