【美女饕廚】中環法國菜篇

今次為大家介紹一間位於中環重新開業的餐廳，乃前米芝蓮一星的法國菜餐廳。新主廚Chef Matthew熱愛使用香港和海外高端食材，儘管有些菜式和之前相似，但他亦重新設計了過去的菜單，推出了一些全新面貌的菜式，每道菜都是藝術品。

第一道菜是生蠔，海水鹹度適中，細小但肉質肥美，帶濃郁的青瓜餘韻。之後是鵝肝醬撻，賣相十分可愛，鵝肝醬幼滑細緻，用法國白酒Sauternes醃製，帶有杏仁、蜂蜜、蜜桃香氣，入口即溶。

之後是非常驚喜的沙律，與傳統概念不一樣，是非常漂亮的藝術品！主廚用醃製牛舌和鵝肝醬做主題，整齊有序地精心分層加入扁豆和蔬菜，搭配松露油醋汁，每一啖都生氣勃勃， 每一款食材都巧妙地配搭，口感豐盈，清爽不膩。

緊接是Crepe Soufflé，是鹹味Soufflé，呈半圓形，用魚蓉與蛋白、忌廉和牛油製成，然後蒸成慕斯般的質地，夾在菠菜可麗餅中間 ，配上魚子醬和牛油白醬（Beurre Blanc），質地輕柔絲滑。

到主菜了，是多寶魚；屬另一主廚個人創作的藝術品。多寶魚鋪上紅菜頭、韭葱和蘿蔔作魚鱗片與根莖類蔬菜，Beurre Canclasise是用蔬菜丁和蘋果、酸橙、檸檬、細香葱和蒔蘿等混合牛油白醬，雖然食材簡單，但主廚實在做到無可挑剔。

然後是龍蝦，用新鮮美國龍蝦，煮至七成熟，入口鮮甜彈牙。而另一主菜是乳鴿批，乳鴿焗至Medium Rare，肉質嫩滑，味道濃郁。

至於甜點，是帶有杏仁和焦糖的Ile Flottante，在視覺上亦是令人驚嘆的藝術品。柔軟的瑞士杏仁蛋白霜加入拔蘭地和忌廉，夾心是融化的焦糖，上面點綴着杏花，味道像中式的蛋白杏仁茶。

接着是桃肉千層酥，酥脆不油膩，但桃味吃起來有點像藥水的味道，我還是喜歡前身餐廳的焦糖千層酥。最後是Brie配松露，芝士非常柔軟清香，奶油味濃郁，沾少許蜜糖吃，更能凸顯松露香氣。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）

相1_海水鹹度適中的生蠔，細小但肉質肥美，帶濃郁青瓜餘韻。（作者提供）

相2_賣相十分可愛的鵝肝醬撻，鵝肝醬幼滑細緻，用法國白酒Sauternes醃製，帶有杏仁、蜂蜜、蜜桃香氣，入口即溶。（作者提供）

相3_顛覆傳統的沙律，用醃製牛舌和鵝肝醬為主食材，整齊有序地精心分層加入扁豆和蔬菜，搭配松露油醋汁，口感豐盈，清爽不膩，賣相更猶如非常漂亮的藝術品。（作者提供）

相4_鹹味Crepe Soufflé，呈半圓形，用魚蓉與蛋白、忌廉和牛油製作再蒸成慕斯狀，夾在菠菜可麗餅中間 ，配上魚子醬和牛油白醬，質地輕柔絲滑。（作者提供）

相5_主菜之一的多寶魚，魚肉面層鋪上紅菜頭、韭葱和蘿蔔作魚鱗片，Beurre Canclasise用蔬菜丁和蘋果、酸橙、檸檬、細香葱和蒔蘿等混合而成牛油白醬，用料簡單，賣相與食味無可挑剔。（作者提供）

相6_用新鮮美國龍蝦煮至七成熟，入口鮮甜彈牙。（作者提供）

相7_主菜之一的乳鴿批，乳鴿焗至Medium Rare，肉質嫩滑，味道濃郁。（作者提供）

相8_杏仁和焦糖的Ile Flottante，柔軟的瑞士杏仁蛋白霜加入拔蘭地和忌廉，夾心是融化的焦糖，面層綴以杏花，味道像中式的蛋白杏仁茶。（作者提供）

相9_桃肉千層酥的酥皮脆不油膩，但桃肉吃起來有點像藥水的味道，我還是喜歡前身餐廳的焦糖千層酥。（作者提供）

相10_Brie配松露，芝士非常柔軟清香，奶油味濃郁，沾少許蜜糖吃，更能凸顯松露香氣。（作者提供）