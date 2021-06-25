索女話晒事　男人最鍾意

男人作為一家之主，好多時都會主動話事，但係喺床上就梗係想女方做主動啦！所以日本AV女王系列就最啱口味，當中扮演床上女王嘅女優會全程話晒事，男方只需要瞓喺床享受就得，真係無比幸福啊！

清倉話咁易

喺S1推出嘅《最高之被動發射體驗》中，葵司表面上係一位親切可人嘅大姐姐，實際上最鍾意用美色引誘後生仔上床！不過，上到床後，佢哋就知大件事，唔係話要出盡力滿足葵司搞到體力不支，而係阿妹嘅慾望可以話係無底深潭，而且主動以精湛舌技、腳仔擦槍功夫、手作仔妙法，令佢哋爆發完一次又一次呀！當軟落嚟之後，葵司就會大講淫語，刺激雄風振作起嚟，繼而再將佢哋榨乾！

係男人都啱

喺犬出品嘅《用淫語給M男教育指導的精英女老師》入面，並木塔子雖然為人師表，但係天生淫蕩，經常喺教員室玩自摸，呻吟聲仲引起其他男士嘅注意，更忍唔住偷窺一番，如果畀塔子發現不但唔會發嬲，仲會捉住對方百般玩弄，強行從對方身上榨取快感！另外，當塔子見到啱心水嘅對象，又會捉對方上床，以黑絲襪美腿向對方又踩又磨，簡直就係將對方當係奴隸咁玩，不過，能夠被妖艷又床技精湛嘅塔子玩弄，班男人完全冇投訴！

人妻變女王

溜池滾球推出嘅《來到我家的鄰家S妻》，講述男主角太郎係獨居青年，鄰居住咗位又索又大波嘅人妻Julia，不過佢相當高竇，更加睇唔起太郎。有一日，Julia大鬧太郎係廢青，搞到太郎火都嚟，於是打電話搵應召女郎發洩一下，話咁快囡囡係嚟到，原來正係Julia！太郎此時手足無措，但係Julia已先發制人，換上黑色皮革裝變身成為SM女王，更拎出大量拘束玩具招呼，最後令太郎爆發男之潮吹！自此之後，Julia覺得當好玩，經常主動上門搵太郎尋開心，打好鄰里關係。

簡評

今日推介嘅3部作品中，本仙最鍾意Julia主演嘅《來到我家的鄰家S妻》，因為Julia真係好索，一副超絕品身材更加無得頂！片中佢變身成SM女王，玩弄男優相當好睇，而且講單身男搵應召女郎叫着隔籬人妻，仲要畀對方大玩拘束遊戲，故事更加曲折兼過癮。