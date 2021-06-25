復出雙嬌　人氣更勝從前

紅極一時嘅脫星，都會有引退嘅一日，只係能夠做到急流勇退者少，引退後復出仲要比以前紅嘅更係少之又少，而Sophie Dee同Sasha Rose就係當中嘅少數，一個擁有激凸上圍，一個火辣狂野，大家覺得邊個更吸引呢？

英國天后

嚟自英國嘅Sophie Dee，早喺2005年以19歲之齡出道，不過當時唔係拍四仔，而係做裸模拍寫真，後來經攝影師介紹，認識到著名美國四仔公司老闆兼導演，喺對方極力游說及金錢利誘下，佢決定飛到美國當脫星，下海作品就係《Girls Night Out #2》。

對於初次演出，佢認為自己未夠投入，表現相當差，之但係卻深受四仔迷歡迎，令人氣不斷上升，及後佢同Evil Angel、Devil's Film等多間著名片廠合作，令佢嘅事業登上頂峰，更成為天后級脫星。正當佢喺四仔界發光發熱時，2016年𥤮然宣布引退，令唔少四仔迷都感到震驚，銷聲匿迹咗3年後，2019年5月復出，更喺各大頒獎禮奪得多個獎項，人氣不減之餘，仲比引退前更勁呀！

Profile

出生日期：1984年1月17日

身高：163cm

三圍：36DD-26-39

俄國裸后

嚟自俄羅斯嘅Sasha Rose，2008年出道當裸模，當時18歲嘅佢年輕貌美，憑住迷人外形，喺歐洲裸模界人氣超強，為咗拍寫真，一星期飛勻倫敦、巴塞隆那、布拉格、布達佩斯及斯德哥爾摩取景，相當認真又專業。及後，吸引到唔少四仔片廠嘅注意，而佢嘅出道作係為美國著名四仔片廠21 Sextury演出《Clit Sisters #4》。問到點解會揀美國片廠，而唔係歐洲片廠時，佢就話因為未去過美國，想趁呢個機會去旅遊喎！

結果佢嘅處女作獲得極佳成績，接住同New Sensations、Evil Angel、Devil's Film等著名片廠合作，正當佢嘅事業處於高峰時，2013年突然引退，消失3年後，2016年復出，回歸後佢嘅成績更係驚人，喺AVN頒獎禮上連奪多個獎項，狀態大勇。

Profile

出生日期：1990年6月21日

身高：170cm

三圍：36D-24-34

第1回合

鬥身材

雖然Sophie Dee擁有36DD激凸上圍，但係天生骨架大，予人大隻嘅感覺，至於Sasha Rose唔單止高挑，身材更係迷人，而且復出後再升Cup，變得更係玲瓏浮凸，絕對係睇頭十足。

第2回合

鬥人氣

要鬥人氣，最簡單嘅方法，就係比較兩人社交平台嘅粉絲人數，Sasha Rose嘅Twitter及IG分別有17萬及6.5萬，而Sophie Dee就分別有110萬及1,022萬，真係不愧為天后，贏足十幾條街呀！

第3回合

鬥獎項

引退前，Sasha Rose喺AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」及「最佳外國作品演出獎」，復出後又喺AVN等頒獎禮連奪多個演出獎項。不過，相對Sophie Dee嚟講卻係碎料，事關佢出道多年，講得出嘅獎項都已經攞過，提名獎項更係多到數唔晒！

有機會逆轉

今次比拚嘅兩位脫星都各有實力，但明顯Sophie Dee嘅人氣比Sasha Rose更勁，雖然前者嘅身形真係有啲豐滿，但床上嘅拼勁更得四仔迷歡迎。不過Sasha Rose復出後嘅演出更加精彩，如果再過兩年，成就可能會嚟個逆轉都未定。