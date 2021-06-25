原來係競敵！劉溫馨于淼約埋操水揀戰衣先禮後兵

藝人于淼與劉溫馨即將出戰《明星運動會》的游泳項目，她們相約到公園跑步練氣，再雙雙去泳池練水，以運動Bra Top配短褲上陣，活力十足！熱愛運動的于淼透露參加了游泳、跑步及羽毛球3項賽事，原來她自小已習泳：「父母怕我唔高，話游水會食多啲，可以長高，原來真係有用。（有冇信心？）我經常游水同跑步練氣，有少少信心，但聽講對手好勁。」

至於溫馨則重點出擊，只參加游泳項目，她說：「我細個成日游水，好細個就學蛙式，因為全家都冇人識游水，婆婆覺得係技能，一定要識。」當她得知于淼同樣擅於蛙式即驚呼：「我哋係競爭對手，可能最後得番我哋兩個鬥，我哋係種子選手！」不過她較「佛系」，由內地返港後只練過一次水，笑說：「到時只要搏命游就可以。」2人又結伴揀泳衣，于淼預告會着兩件頭出賽，而溫馨則揀一件頭。

感情生活方面，2人坦言有了解中的對象，溫馨說：「冇拍拖，但有人追，擇偶要求係幽默同包容我。」于淼則希望找個令她有安全感又放鬆的對象：「有個人了解中，希望佢係。」她早前續約無綫，問有否想過外闖或北上發展，她認為普通話是她的優勢，但只是錦上添花，最重要是演技：「我有自己嘅規劃，會畀多啲時間蓄勢待發。」並期待有份演出的《刑偵日記》播出。