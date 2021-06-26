【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十七乙巳火閉日

吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：飾牆、補塞、安門

忌：栽種、出行、開業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：5、7、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

心浮氣躁，宜外出散心，避免跟家人爆衝突。

金牛座

趁公餘時間培養興趣，將有助紓緩工作壓力。

雙子座

付出與回報不成正比，負能量纏身，不宜約會。

巨蟹座

異性緣不錯，換個大方整潔的造型將更受歡迎。

獅子座

腦筋慢半拍，處事易顧此失彼，能力受到質疑。

處女座

無心工作，趁周末接觸大自然，可鬆弛身心。

天秤座

受負能量影響，勿跟人有金錢瓜葛，後患無窮。

天蠍座

為某些事反覆思量，徵詢別人意見或會有頭緒。

人馬座

別給自己定下不切實際的目標，只會得不償失。

山羊座

被迫要跟自己不信任的人合作，士氣受打擊。

水瓶座

花錢謹記量入為出，否則有可能陷入財務危機。

雙魚座

希望愈大，失望愈大！無論做甚麼都要保持審慎。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）雞 遇貴人

（跌）豬 健康弱

鼠

自食其力的態度值得肯定，但不能忽略休息。

牛

感情運一般，對另一半要求過多易引起爭執。

虎

事業運下滑，處理金錢務必打醒十二分精神。

兔

努力做好自己，事業發展有機會更上一層樓。

龍

愛情與事業均遇上阻滯，是時候作自我檢討。

蛇

人緣佳，好好跟同事協調合作，謀事有成果。

馬

適當時候要懂得放手，無謂給自己太多負擔。

羊

運勢平平，遇到突發事要鎮定，勿自亂陣腳。

猴

有話直說總比亂發脾氣好，以免感情問題惡化。

雞

得到貴人出手幫助，個人仕途呈現凌厲後勁。

狗

心態正面，做事專注，把學到的知識融會貫通。

豬

是日沖煞，健康運稍遜，情緒易被壓力拖垮。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

會被姜B迷倒的星座女

青春是最大的本錢，能夠迷倒一眾姐姐，姜濤除了青春無敵外，還能歌善舞、有討好的樣子、那無辜的表情、網絡上隨意率性的演出，都看到年少多好。對本身太陽在金牛座的姜濤，有形及捉摸得到的金錢及物質安全感就最重要，究竟在他的占星盤上，哪些星座的女生會被迷倒？

［雙魚女］

外表看似平凡的姜濤，有需要被愛被照顧的模樣，對於雙魚女來說，真是有無限吸引力，加上有身形又有外表，而且他的樣子好像不會傷害任何人似的。

［雙子女］

多才多藝的姜濤，懂得展示自己愛玩及天真的一面，他的金星在雙子座就是愛玩的個性，看他的表演已經有無限歡樂，相信這招可以重複使用一陣子。

［天蠍女］

姜濤的火星在天蠍座，這個嘛……就是最能夠散發男性魅力的星座，火星代表了男性的行動力、慾望、衝勁，而在天蠍座就是永遠有猜不透看不清的感覺，無論是外表或內涵，都有深不可測、充滿鬥志的一面。

［金牛女］

實際的姜濤，只要願意付出努力，他日的成就一定會比今天高，而實力就是他向上爬的基石，一眾務實的支持者，當然願意付出來支持這位小鮮肉，無論是金錢上或精神上。