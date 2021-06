東方日報C1：梁朝偉戲癮大發變多產影帝

影帝梁朝偉主演的荷里活新片昨日推出新預告片,偉仔搶盡男主角劉思慕風頭,除了連場打戲成為焦點,其流利英語更獲網友激讚,提早向明天生日的他慶生。素來接Job貴精不貴多的偉仔,今年戲癮發作,剛拍完英皇新片,原來已再接新工作,而因疫情關係,偉仔生日亦不會特別慶祝。

梁朝偉早前完成英皇電影《金手指》,跟他合作的演員蔡卓妍及周家怡等大讚影帝魅力非凡,「影帝之魅」豈止於此?漫威(Marvel)首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)昨日推出新預告片,雖然主角「尚氣」劉思慕擁爆肌身形兼打戲連場,但今次預告片焦點明顯全落在偉仔身上,片中飾演「尚氣」父親奸角「文武」(前名:滿大人)的他,片中以超強「戲」場震懾多位對手,奸險眼神、充滿霸氣的笑容,連動作戲都游刃有餘,將角色完美演繹,其一口流利英語作聲音導航旁白,更獲網民激讚,絕無「揸流攤」。

偉仔生日前夕收到如此好評的宣傳片作「禮物」,當然開心,向來接工作都相當「揀擇」的他,未知是否戲癮發作,剛拍畢英皇新片不久,竟已接了下一個工作,目前正為新工作積極作準備。記者致電偉仔經理人問到其新工作是否拍荷里活片或內地片?對方只表示:「唔好意思,暫時不能透露,適當時候再話畀大家知。」至於明天59歲牛一的偉仔,經理人指因疫情關係,他今年不會特別慶祝,而《尚》片將於今年9月3日上映,亦因疫情問題,暫時未知宣傳工作有何安排。

抽空逛畫展被集郵

展開新工作前,休息中的偉仔日前抽空往欣賞畫展,所到之處均惹粉絲集郵,其中一位「幸運兒」是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠,Ben受訪時指上星期於中環畫展見到偶像,令他開心不已:「有幸遇到偶像前輩梁朝偉。(佢有冇同你講啲乜嘢?)佢叫我繼續加油!」

另外,雖然《尚》片的宣傳安排仍未有時間表,各演員未知何時會再度碰面,但劉思慕將他跟偉仔、陳法拉及曾參與內地節目《快樂女聲》的新演員張夢兒的合照甫上社交網,並留言「Family」,足證大家的關係相當之好,猶如家人一樣。

