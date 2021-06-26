東方日報C1：梁朝偉戲癮大發變多產影帝

影帝梁朝偉主演的荷里活新片昨日推出新預告片，偉仔搶盡男主角劉思慕風頭，除了連場打戲成為焦點，其流利英語更獲網友激讚，提早向明天生日的他慶生。素來接Job貴精不貴多的偉仔，今年戲癮發作，剛拍完英皇新片，原來已再接新工作，而因疫情關係，偉仔生日亦不會特別慶祝。

梁朝偉早前完成英皇電影《金手指》，跟他合作的演員蔡卓妍及周家怡等大讚影帝魅力非凡，「影帝之魅」豈止於此？漫威（Marvel）首部由華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）昨日推出新預告片，雖然主角「尚氣」劉思慕擁爆肌身形兼打戲連場，但今次預告片焦點明顯全落在偉仔身上，片中飾演「尚氣」父親奸角「文武」（前名：滿大人）的他，片中以超強「戲」場震懾多位對手，奸險眼神、充滿霸氣的笑容，連動作戲都游刃有餘，將角色完美演繹，其一口流利英語作聲音導航旁白，更獲網民激讚，絕無「揸流攤」。

偉仔生日前夕收到如此好評的宣傳片作「禮物」，當然開心，向來接工作都相當「揀擇」的他，未知是否戲癮發作，剛拍畢英皇新片不久，竟已接了下一個工作，目前正為新工作積極作準備。記者致電偉仔經理人問到其新工作是否拍荷里活片或內地片？對方只表示：「唔好意思，暫時不能透露，適當時候再話畀大家知。」至於明天59歲牛一的偉仔，經理人指因疫情關係，他今年不會特別慶祝，而《尚》片將於今年9月3日上映，亦因疫情問題，暫時未知宣傳工作有何安排。

抽空逛畫展被集郵

展開新工作前，休息中的偉仔日前抽空往欣賞畫展，所到之處均惹粉絲集郵，其中一位「幸運兒」是《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠，Ben受訪時指上星期於中環畫展見到偶像，令他開心不已：「有幸遇到偶像前輩梁朝偉。（佢有冇同你講啲乜嘢？）佢叫我繼續加油！」

另外，雖然《尚》片的宣傳安排仍未有時間表，各演員未知何時會再度碰面，但劉思慕將他跟偉仔、陳法拉及曾參與內地節目《快樂女聲》的新演員張夢兒的合照甫上社交網，並留言「Family」，足證大家的關係相當之好，猶如家人一樣。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：