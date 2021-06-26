笑笑笑工具　便利吃貨人生

如果天生是吃貨，對於食物的質素固然有執着，但肯定會更不惜一切，追

求享受食物的速度，小記找來可以令你更快速進食的工具，睇落搞笑實則都好有用，一起看看啱唔啱心水啦！這3款設計都是外國創意家品品牌Unnecessary Inventions的新發明，第一款最啱炎炎夏日使用，皆因它是為消暑神物雪糕而設。烈日當空，當你從冰箱拿出雪糕時卻發現太冰硬而挖不到，這時候它就可以出場了！「炙熱的勺子Sizzling Scooper」 在勺子的後方加入了火機，火陷噴出雪糕便溶化，不過距離同時間就要自己掌握啦！

第2款是為喜愛牛油的人而設的「The Cob Quicky」，在假手的中間預留放牛油的位置，拿起一根粟米刷刷刷，均勻又快速。大家還可以發揮小宇宙，想想還可以應用在甚麼食物上，例如牛油番薯都可以呀！第3款雖然與食物沒有直接關係，但絕對便利了不少宅男宅女。網購發達，但不一定會直送到家，落樓取速遞的同時想買個外賣，但手又只得一雙，點算好？「咖啡貨船The Coffee Cargo Carrier」，一隻手可以穩穩裝起兩杯咖啡的同時，還附有一個大網袋，速遞、外賣統統可以放入去，出一次街可以滿足到不同需求，不過就需要少少力氣。