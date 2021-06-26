周冬雨張嘉倪相差5歲做母女　網民狠批唔合理

身為廣告商寵兒的內地女星周冬雨日前「回鄉」，返回其出生地河北石家莊，出席代言的護膚品活動，最令粉絲驚喜的，是她的「迷人Pink Lady」造型不單優雅，而且睇頭十足，有前有後，超Deep V配以透視薄紗設計提高「吸睛度」，大露背更是誘人，性感度及仙氣度爆燈！期間有男粉絲大叫：「等了你很久，可以合照嗎？」周冬雨立刻甜笑答允，立刻引起全場粉絲大叫。由於早前被揭有不愛穿內衣的習慣後，周冬雨多次出席活動都是疑似真空姿態上陣，故不少粉絲笑言她真的坐言起行，非常支持「解放乳頭」運動外，更紛紛留言指她太瘦，應該要增肥。

另外，周冬雨、許凱和張嘉倪主演的內地劇《千古玦塵》近日熱播，除了周冬雨被批造型及演技不濟，指她拍電影較好外，最新劇情交代原來張嘉倪是她的媽媽，「#張嘉倪演周冬雨的媽」成為熱搜，不足一天閱讀及討論量超過2.6億。很多網民認為現年34歲的張嘉倪，比周冬雨只是年長5歲，認為飾演母女是非常不合理，但也有部分網民認為《千》是仙俠劇，年齡是不重要：「這是仙俠劇，難道要找一個年紀相差幾千年的演員來演嗎？」、「仙俠劇有甚麼合不合理的，要說那個神仙功法可以青春永駐，20歲當姥姥也是沒有問題的！」更有網民說愈看愈摸不着頭腦：「前幾集張嘉倪不是周冬雨的侍女嗎？怎麼變媽了？」