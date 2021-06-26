台灣KOL擲酒精水彈抗疫　何雁詩陳豪狠招保另一半

台灣疫情爆發，雖然已經收緊防疫措施但確診數字未見回落，情況令人擔心。有心抗疫總有招數，不過就未必有效果。兩位台灣KOL拍片去「嚴懲」未有盡力抗疫嘅路人，佢哋去到疫區派發口罩，當中一名露宿者未有戴口罩現身路旁，KOL勸佢戴口罩嗰時被拒絕，兩名KOL就向對方一旁擲酒精水彈，仲對其他路人叫囂：「誰沒有戴口罩，拿水球丟他！」即被鬧矯枉過正，以抗疫名義去霸凌他人。

不過其實圈中人又要出鏡又想防疫都好難，香港代表就有「抗旨」罩不離身嘅陳豪，佢喺舊年無綫台慶一「罩」成名，當全體藝人戴上透明膠口罩之際，佢就幾乎全程戴手術口罩，就連喺屋企幫大仔剪頭髮時都戴口罩，多重防護，等老婆仔女安心。

上年因發燒及喉嚨痛而鬧出確診驚魂嘅何雁詩，當時佢就即刻自我隔離停晒工，冇Job事小，嗰時佢同老公鄭俊弘仲係新婚之初，佢為保愛人，就狠心分房瞓。兩公婆瞓覺Say Goodnight都要隔住房門，鄭俊弘更加要喺房外同佢揮手，搞到何雁詩喊咗出嚟，要老公遠遠咁叫佢唔使擔心。

至於台灣藝人身在疫地，當然唔會掉以輕心，好似林心如、霍建華、楊丞琳、徐若瑄等都堅守在家抗疫，仲借機會做「疫境廚神」，個個炒得一手好菜。不過講到最有心有力，就係炎亞綸……個醫生爸爸！「炎父」係台大醫院內科部腎臟科醫生吳明修，平時已經上咗神枱，為咗今次疫情佢都加入成為抗疫一線醫護，即獲全城大讚。

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