徐綺雯水着大解放！吃貨上身享盡烏鎮美食

疫情下要旅行，真的非常困難，向來熱愛旅遊的名模徐綺雯（Candy）困在香港多時，終於可以一止旅行癮！早前帶兒子返澳門探親的她，經過兩星期的隔離後，立刻大解放，不單在澳門當地一嘗久違的美食，之後更轉往上海公幹及旅遊。

到達上海後，她再轉到有「中國十大名鎮」之稱的烏鎮來一個深度旅遊。由上海出發，經過大約兩小時的車程，選擇到逾千年歷史的烏鎮一行，她說旅遊的意義並非在購物：「每一個地方都有獨特嘅文化，感受當地嘅風土人情，先至係旅行嘅意義。烏鎮距離繁華嘅城市，係另一種風情，小橋流水人家，喺古樸純厚嘅環境下，你好似置身喺一幅好靚嘅水墨畫入面。吸住新鮮嘅空氣，鳥語花香，欣賞古色古香嘅建築物，歎吓靚茶，人生一大樂事，嚟烏鎮一定要融入當地、體驗做『早茶客』嘅滋味。」

身心解放，胃口一樣要解放，Candy立刻「吃貨」上身，享受當地不少美食，她說：「烏鎮係江南水鄉古鎮，有『魚米之鄉，絲綢之府』之稱，特產有絲棉同三白酒之外，好多小食都好出名，我當然唔會放過各式傳統小食如定勝糕、東坡糉同香餅等等，哈！其實夜晚仲去咗有live band嘅餐廳食飯，聽住歌，飲酒食飯，好耐未試過。」又食又玩，向來注重身形的她繼續貫徹自律的原則，在其下榻的度假村內做gym及游水，她笑言：「之前買落嘅泳衣，因為疫情關係冇得去旅行，好少機會着，依家終於可以大晒冷！」