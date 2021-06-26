《Penthouse 3》李智雅親生女身份曝光　Eugene疑遭嚴基俊殺害

韓星李智雅、Eugene及金素妍合演的SBS話題劇《Penthouse 3》昨晚播出第4集，講述Eugene知道了韓智賢原來是李智雅的親生女，卻在將這件事告訴李智雅之前，就陷入遭嚴基俊殺害的危機。

上集講到Eugene調查當年嚴基俊把李智雅掉包一事，並發現另一名嬰兒的媽媽「金美淑」原來於6年前遇害，而兇手正是申恩慶的老公朴浩山，今集就講述她去找正在進行噴水池工程的朴浩山，並問對方說：「你是無辜的吧，你是因為朱丹泰（嚴基俊飾）而坐了6年監，這件事是與朱丹泰有關的吧？」朴浩山即警告她不要繼續問下去：「你閉上嘴會比較好，不然你都會死。」但兩人的對話就被嚴基俊聽到。

Eugene其後質問嚴基俊關係李智雅親生女的事：「秀蓮姐姐（李智雅飾）在美國生的雙胞胎，其中一個你怎樣處置了？」又向嚴基俊提起被掉包的女兒親生母親的事，嚴基俊即發火說：「我已經說過，因為你這個女人，沈秀蓮（李智雅飾）也會死的，等着瞧吧。」

Eugene之後在嚴基俊家中拿到李智雅繼子金永大和繼女韓智賢與李智雅的頭髮去做親子鑑定，最後發現韓智賢原來是李智雅的親生女，她立即致電李智雅，請對方馬上叫韓智賢回家，指有重要事要跟她們說，而她正在趕回Hera Palace時，卻目睹安妍紅綁架金素妍的女兒崔藝彬，便一直跟着安妍紅的車輛，雖然她最後成功登車準備救走崔藝彬，卻被嚴基俊的車撞到山崖邊緣。

劇集尾段則講述6年前替嚴基俊頂罪的朴浩山在噴水池發現一具屍體，但竟然是Eugene的屍體，而不是當年被殺的「金美淑」，令他十分震驚，嚴基俊突然出現，說：「你為甚麼這麼驚訝？殺人兇手柳東弼（朴浩山飾）先生。」劇集3部分收視分別錄得14.9%、17.0%及17.1%，比上集的最高平均收視低0.4%。