非一般球場、遊樂場　大玩環保與創意

在全球氣候變化日益嚴重的情況下，採用環保物料及節能設計的籃球場及足球場應運而生。（互聯網）

在全球氣候變化日益嚴重的情況下，各界日益關注環保議題。好似2018年，荷蘭就出現首個利用電動汽車電池改裝成為電力儲存系統的足球場，成為如何處理廢棄電動汽車電池的最佳案例。近日，知名運動品牌Nike亦將其永續願景帶到本地社區，運用再生物料Nike Grind打造名為「石籬Grind主場」的特色籃球場，並由著名插畫家兼玩具設計師James Jarvis為籃球場加入標誌性圖案。此舉不但完美結合了環保藝術與運動，更將可持續發展理念延伸至社區生活當中。

為實踐Move To Zero企劃的零碳排放及零廢棄目標，Nike通過以回收的運動鞋、塑膠瓶及生產廢料製成再生物料Nike Grind，除了率先應用到Space Hippie系列鞋款，今年更為Nike Grind開拓出全新領域，於葵涌屋邨住宅區改建出本地首個以Nike Grind鋪設的籃球場「石籬Grind主場」。

改裝汽車電池 為足球場供電

以電池作驅動能源的電動汽車近年大行其道，但當汽車被淘汰後所產生的廢棄舊電池處理問題，卻一直備受環保人士抨擊。於可持續性政策發展相對領先的荷蘭，3年前就帶來一個相當具參考價值的應對方案。位於阿姆斯特丹的Amsterdam Arena，自1996年落成已成為荷蘭足球甲級聯賽勁旅阿積士主場。到2018年為紀念已故荷蘭足球明星Johan Cruijff，更將球場更名為Johan Cruijff Arena。同年這個可以容納超過5萬名球迷（舉辦演唱會時更可以容納接造7萬人）的地標球場開始與日產汽車合作，由日產利用旗下148部電動車Leaf的汽車電池（當中63部為舊電池）改裝成為一套電力系統，用來儲存通過安裝於球場頂部的4,200塊太陽能發電板所產生的電力，整套系統儲電容量達3兆瓦，即使在舉行演唱會或遇上停電情況，仍可持續為球場供電。

昔日遊樂場 設計超前衞

葵涌石籬商場1期天台今年有幸成為首個Nike Grind籃球場選址地點，仲要有大名鼎鼎的James Jarvis繽紛圖案加持固然值得高興。不過其實早在半個世紀前，石籬亦曾經出現過1個相當前衞的遊樂場，至今仍為人津津樂道。在1969年，美國藝術家Paul Selinger在當時落成不久的石籬邨內一處面向青山公路的山坡上，興建出一個面積達3萬平方呎、以巨型雕塑堆砌而成的另類遊樂場。小朋友入內之後，可隨意發揮個人潛能於分布3層空間的大型抽象雕塑中攀爬甚至跳躍，地面亦有沙池作緩衝，因此街坊都稱此‵公園為「三層公園」或「沙池」。可惜這個極前衞的遊樂場於90年代拆卸重建為石籬探奇遊樂場，即使佔地空間及3層結構不變，但如藝術品般的大型雕塑卻1件不留，換成每個屋邨一式一樣的「倒模」遊樂場。