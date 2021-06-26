楊千嬅半年喪吸1千萬人仔！傳參加拳擊節目Fight低張雨綺

因疫情關係而取消去年紅館跨年演唱會檔期的楊千嬅，今年4月離港和老公丁子高轉移內地發展演藝事業後，工作浪接浪，尤其整個6月不少內地粉絲更直呼是「千嬅月」！因她在本月推出廣東歌《你會愛的人》及國語版《愛過你的人》，同時參加綜藝節目、音樂會、帶貨直播及廣告拍攝等。曝光率高，當然吸金也不少，只到內地兩個月已接了不少工作的她，連未出街的節目及廣告等，保守估計半年內至少吸金1千萬！最想不到，是有傳她更會參加拳擊綜藝節目，真人肉搏，莫非心口真的有個「勇」字？

自從2019年參加內地真人秀《妻子的浪漫旅行3》後，直至今年千嬅才開始全力參加內地的綜藝節目，繼和丁子高以夫妻檔上陣現身熱播中的真人騷《做家務的男人》第3季外，近日網上瘋傳一個打正「國內首檔全明星拳擊競技綜藝」為旗號的全新綜藝節目《拳力以赴》，正密鑼緊鼓籌備中，而千嬅更是榜上有名，被指或會擔任「明星拳手」！

有傳《拳》是由內地有「格鬥天后」之稱的張偉麗擔任總教練及發起人，由人氣節目《這！就是灌籃》的製作班底打造，在訓練營受訓的24位明星拳手，要經過3個階段的賽事及淘汰，角逐「輕量級」及「重量級」的「金腰帶」殊榮。24位明星拳手邀約名單近日網上瘋傳，除了出現楊千嬅外，更有鄧紫棋、張雨綺、李治廷、林丹、張倫碩等，就連「宇宙最強」的甄子丹也是被邀之列。雖然官方仍未公布落實名單，但已引起網民熱論，更指如果千嬅參加的話，實在令人大開眼界，認為大有睇頭！

始終是歌手的千嬅，在內地的工作主要都是跟唱歌為主，早前參加音樂節目《為歌而讚》，和內地歌手余佳運合唱的《一生中最愛》成為網民熱話後，一不離二，她更參加另一個昨晚（25日）播出的音樂節目《誰是寶藏歌手》，和內地歌手毛不易合唱，而她更在明日（27日）在央視電影頻道播出的音樂會《電影之歌‧保定站》演出，有份參加的歌手及藝人包括天后容祖兒、蔡卓妍及趙薇等。

另外，千嬅的工作可謂多元化，本月中她以頒獎嘉賓身份，現身《第18屆電影頻道傳媒關注單元》頒獎禮，親自把「最佳新人女演員」頒給新一代「謀女郎」劉浩存外，也乘着內地帶貨直播的熱潮，為其代言的奶粉品牌在「6‧18」購物節，現身內地購物平台的直播。

今年4月正式去上海工作的千嬅，能在短時間內接了不少工作，其中一個原因，是她加盟內地一間人脈強勁的經理人公司泰川洋禾，同公司的藝人包括有張鈞甯、周筆暢及陳赫等。一直有傳千嬅在內地商演價至少人民幣120萬元起跳（港幣約144萬元），廣告代言價以兩年計的話，至少要人民幣1500萬元（港幣約1805萬元），至於綜藝節目的酬勞則相當浮動，有業內人士指視乎節目性質而定，加上內地近年實施「限酬令」，故千嬅的綜藝「入門價」有指至少人民幣500萬元（港幣約602萬元）起跳，更指其工作量排山倒海，半年吸1千萬人仔，易過借火！