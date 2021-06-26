準備攞消費券　邊個平台最着數？

消費券計劃還有數天就開始登記，要取得這HK$5,000，首先就要於AlipayHK（支付寶香港）、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK 4個儲值支付工具內4選1，究竟應該選擇那一個支付工具？又有沒有特別優惠呢？今次就為大家拆解一下。

八達通最大優點就是接近人人有，沒有攜帶電話亦可以使用。但產品定價較大額的商店，一般都不接受八達通。值得一提是，八達通是唯一一個要分3期取消費券，不過據講最後一期的HK$1,000，將不限消費商戶及限期。

至於AlipayHK、Tap＆Go及WeChat Pay HK都是分兩期取錢，消費券到期日是12月31日，至少有3個月時間讓你消費，相信有足夠時間了。不急於一時的話，可以7月18日至8月14日期間進行電子登記，又或者7月4日至8月14日期間進行書面登記，取錢時間與到期時間都會延遲1個月，9月1日就會收到HK$2,000消費券，11月1日就會收到其餘HK$3,000消費券，消費券到期日就是下年1月31日。

AlipayHK及WeChat Pay HK無論可以使用的商戶類型、數量以至用法都接近。7月3日前訂閱AlipayHK消費券優惠就送6張HK$5禮券，WeChat Pay HK預先訂閱消費券就送HK$10電子現金券及HK$30消費券。另外，WeChat Pay HK與不少商戶舉行優惠事前送上大量商戶優惠券。

Tap & Go拍住賞只要下載《拍住賞》App之後，再簡單登記就可以使用。特別在於以扣帳形式使用，帳戶內提供Mastercard及銀聯兩張虛擬信用卡，所以於網店購買時輸入信用卡號碼即可。實體舖頭方面，就要將拍住賞的虛擬信用卡增加至Apple Pay、Google Pay又或者銀聯「雲閃付」就可以，亦對應「轉數快」付款。雖然付款形式夠普及，但使用前的設定相對較為複雜。