主題Café　輕鬆消磨時光

近幾年香港人愛上「蒲」Café，新開的Café亦愈來愈注重裝潢和配套，香濃的咖啡和特飲，配上精緻的輕食，不單深深俘虜了女士的心，就連男士們和文青也被吸引。近日坊間又有新店開張，不單有各式主題，食物和飲品也特別設計，無論是女士、文青又或情侶都啱去。

浪漫粉紅系

粉紅色系一向是浪漫的象徵，沙田新開的Café Library，裝潢以粉紅色作主調，白雲掛飾、文青風Gallery Wall和粉紅隧道，氣氛柔和，最啱打卡。食物方面以西班牙和東南亞菜式混搭再創作，小食有慢煮加利西亞風味八爪魚伴泡菜薯蓉、脆炸鴨胸卷、馬介休炸芝士薯波等，主菜有蘋果木煙熏烤麥芽糖黑豚叉燒、去骨海南雞西班牙式燉飯和流心玉子雞捲冷天使麵。女士們最喜愛的甜品和飲品，就有牛角包窩夫伴雪糕、紅莓慕絲芝士餅砌成小房子造型的「浪漫滿屋」和手工抹茶毛巾卷，配青花瓷奶蓋和各式雞尾酒等，適合閨密聚會。

日式禪意

一般的Café經常人來人往、熱鬧非凡，想靜靜地品味靚咖啡有點難度。九龍城的Sofi Coffee，裝潢上處處滲出大自然氣息，外牆以日式庭園風格打造，配上玻璃牆身和黑色地板。店內的水泥牆、原木桌子和枯山水的布置，都讓客人瞬間感受到寧靜隱世的禪意。店內有少見的手沖冷咖啡，入口Creamy。以單一產地濃縮咖啡沖泡的Sofi Tonic，富微果味，清涼解渴。另外還有駐場抹茶師為大家沖泡日式抹茶，無論是古味辣花生醬雞柳窩夫配莎莎醬、自家製青醬椰菜花窩夫日式金平牛蒡刈包或Tofu Cheese Cake等菜式，用來配咖啡或抹茶都很合適，邊飲邊欣賞周邊的環境，身心滿足。