吳業坤曾遭化妝師白眼！崔建邦做PA一年學識尊重他人

由林盛斌（Bob）及江美儀主持的無綫J2綜藝節目《Mean Talk》昨 (25日) 晚播出最後一集，並請來4位近日升呢為「打得之人」的吳業坤、謝東閔、崔建邦及關嘉敏擔任嘉賓，近期於《明星運動會》拳擊賽中擔任主持兼領隊的崔建邦，被主持追問被封「溝女王」看法以及過往多段緋聞之真偽，Bob更抵死謂：「陳雅倫我真係想知喎？！呢個假架嘛。」令崔建邦回應時相當尷尬。談及現任女友Jessica，他則大方直認視對方為結婚對象，並暗示已為結婚做好準備：「適當時機我會嚟架喇。」

吳業坤則談到與《聲夢傳奇》大熱姚焯菲（Chantel）的種種新聞，強調自己對女方沒有任何非份之想：「真係只係畀Chantel迷倒。（有冇跟人哋返屋企）冇呀！之前知佢哋附近化緊妝，我經過都好掙扎好冇入去望下，到最後都冇，我真係好忐忑。我驚如果我行過去打招呼，佢對我有壞印象咁點算？！」即惹來其他嘉賓半嘲笑半安慰謂：「你冇事吖嘛。」、「佢真係好鍾意喎咁！」吳業坤聞言繼續解畫：「我寧願我係零、係nothing！都唔想係負數。」

四人又大爆入行以來最委屈經歷，曾任PA的崔建邦，大談當年工作辛酸，包括硬食別人脾氣、任勞任怨以及超長工作時間，並謂正因有了相關經歷，才真正體悟到尊重他人的重要性：「以前太覺得自己係個artist，成日諗住幾點收得工，『你哋快啲啦，我要趕去食飯呀！』但真正做咗幕後就會諗，『你（藝人）早收去食飯？我仲要返公司大把嘢做呀』。自此我學識咗尊重身邊工作人員係好重要，專業都好重要，我第一次有呢個感覺，呢個長遠嚟講對我係好事。」

吳業坤則透露出道了一段日子後，曾在公司遭受化妝師白眼：「當時要排隊化妝，我見到有空位就坐落去，咁輪到我嘅時候，個化妝師只係係咁易掃一掃就話搞掂喇（1至2秒）我心諗係咪真㗎？但我又唔敢問佢係咪已經化完。我唔係要你化到我好靚仔，但呢一個（感覺）係唔被尊重咯。」他指事後只好自己「補妝」了事。