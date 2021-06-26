湊夠「好」字！楊洛婷9分鐘Push 7次誕下B仔

藝人楊洛婷與老公黃天翱（Tim）育有一女，早前楊洛婷懷上第2胎，但一直沒有公開BB性別，原來BB已靜悄悄出世，還要是B仔，湊夠一個「好」字。楊洛婷更在社交網上載生B過程短片，並留言：「從他們把你拉出來放在我肚子上的那一刻起，你就依偎在我的心裏！」

楊洛婷除了透露B仔的英文名叫Tristan Hart，又表示自己在9分鐘「Push」7次，今胎是順產。而Tim也在社交網分享再當爸的喜悅：「It's a Boy！」

楊洛婷接受東網訪問，對於又做媽咪，她說：「BB係6月23出世，係仔，係我嘅前世情人，好開心，今次係自然分娩，過程好順利好開心，好快手，我個醫生超級勁，9分鐘，push咗7吓BB就出咗嚟。我講過要老公一定要拍得我靚靚，我要佢影得我下巴尖尖，唔醜樣，佢交到功課，真係好開心，好順利！我同醫生講，如果係仔我自己剪臍帶，如果女由老公剪，醫生拉個bb出嚟放咗喺我個肚上面，由我自己剪臍帶，開始餵人奶，我呢幾晚瞓到豬咁，夜晚就交畀老公，囡囡一直叫細佬做恐龍bb，佢見到細佬出世後問點解佢唔係恐龍，跟住佢望我個肚，問我依家生咗，係咪可以成日抱佢！」

提到B仔的英文名，她說：「個名叫Tristan Hart ，名入面有T、R，即係我同老公英文名個字頭，middle name改咗Hart意思係心心，因為佢係我前世情人，係我王子，想佢留喺我個心！」