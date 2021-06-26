本日日本：吉卜力動畫女角家居便服系列　Cosplay味濃郁

提起吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）的動畫出品，《天空之城》、《風之谷》、《龍貓》等統統叫好叫座兼人氣歷久不衰，相關的周邊商品更係層出不窮！其中專為成熟女生而設的時尚品牌Donguri Closet，剛推出了以 STUDIO GHIBLI作品女主角為靈感的家居便服，設計可愛之餘又充滿了角色的元素，並散發陣陣Cosplay（角色扮演）味道。

該系列共有3款連身家居便服，分別以《天空之城》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》及《魔女宅急便》的三位女角茜黛、亞莉亞蒂及琪琪的象徵元素融入設計當中，例如淺藍色茜黛款式便於近心口及兜帽位置各繡上飛行石及狐松鼠刺繡圖案。粉紅色亞莉亞蒂款式則於袖口及下擺採用了亞的床單花紋，及於袖口位加添了刺繡圖案。不過最具神髓的是黑色琪琪款式，賣相就是一套巫婆服，背後則有令人聯想到琪琪頭上紅絲帶的蝴蝶結。同期還有以《天》及《借》為靈感設計的小袋及髮圈發售。現可於日本Donguri Closet店舖及官網購買。