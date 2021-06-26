Ferrari 296 GTB 新V6偈+插電式混能

全新Ferrari 296 GTB 摒棄了自 458 Speciale 車型推出以來沿用的主動式空氣動力學系統，起用旨在產生額外下壓力，而非降低空氣阻力的全新主動式空氣動力學部件，亦是法拉利史上首次。

Ferrari再有插電式混能新作發表，所指就是新登場的296 GTB。全新296 GTB搭載由一具中後置的新開發120°夾角3.0L V6渦輪增壓引擎及後軸電馬達組成的插電式混合動力系統，綜合輸出功率高達830cv。在 eDrive 純電模式下，續航里程可達25km。

新車的命名沿襲法拉利歷來的車型命名傳統，即將其總排量（2.992c.c.）、氣缸數量與 GTB（Gran Turismo Berlinetta）縮寫進行組合。廠方之所以要凸顯該全新開發V6引擎，事關它是首款將渦輪增壓器安裝於V形結構內部、開創法拉利全新V6時代的拉利引擎，而296 GTB正正就是首款採用此V6渦輪增壓引擎的拉利公路跑車。此新引擎不止在封裝、降低重心和減少引擎重量方面帶來顯著優勢，該種獨特結構亦有助帶來非常強悍的動力輸出，單是由引擎部分產生的最大輸出功率便高達663 cv。

值得一提是296 GTB 摒棄了自 458 Speciale 車型推出以來沿用的主動式空氣動力學系統，起用旨在產生額外下壓力，而非降低空氣阻力的全新主動式空氣動力學部件，亦是法拉利史上首次。在主動式擾流板的幫助下，可在高風阻條件下產生 100kg額外下壓力。