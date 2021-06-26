方紹聰赤腳行衝過終點　申請入健力士紀錄大全

藝人方紹聰（奶仔）近日為慈善機構籌款而發起「赤腳慈行」行動，於6日5夜內圍繞港、九、新界赤腳步行一圈，今日（26號）終於完成壯舉抵達中環碼頭終點站，獲親友於現場見證及迎接他。奶仔花了共97小時01分45秒，步行了194.45公里，大會會將紀錄申請入健力士紀錄大全。

講到感受時，他坦言想不到自己能完成：「第1日行已經好懷疑做唔做到，第2日條路更難行，對腳好痛，覺得冇可能完成，第3、4日開始因為工作人員、傳媒同藝人朋友幫手宣傳，多咗好多人支持同鼓勵我，一步一步終於做到，其實同我嘅演員之路都好相似，我喺公司11年，向男主角一步步向前行。希望我可以將呢個精神發揚開去，同埋感染到其他人去幫助別人。」

問到最後籌得的善款數字？他稱未知實際數目，但首日已籌到200萬元，步行期間又得到不少善心人捐款：「差唔多到終點時有個伯伯同我講，話多謝我幫香港出力，所以佢捐咗1萬蚊，我聽到好開心。（你今次善舉載入健力士？）係大會幫我申請，我事前唔知，應該冇人試過赤腳行，但我冇諗係咪打入健力士，幫到慈善機構籌款已經好足夠，亦因為咁令我一直冇放棄。」至於現時最想做的事，奶仔表示先跟家人及朋友好好吃一頓，再回家沖涼及睡個夠：「呢幾日嚴重睡眠不足，最多只瞓到4個鐘，平均每日瞓得2小時。（行到對腳生水滿水泡，需唔需要睇醫生？）教練每日都有幫我按腳同處理傷口，如果我個身體適合繼續，佢會暫停個活動，所以我都唔擔心，佢話我唔需要睇醫生，最需要係食餐好、瞓個好覺。我都好多謝我個身體咁都唔病。」