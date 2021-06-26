性格分裂考演技！周柏豪開齋殺人挑戰李昇基

藝人周柏豪相隔約2年再拍劇，日前凌晨時分現身太子，與馬貫東、阮政峰為無綫懸疑新劇《旁觀者》開工。劇情講述扮演連環殺手的柏豪，一身雨衣打扮、戴上手套，冒雨「搬運」暈倒的兩位拍檔，期間目露凶光，氣氛恐怖！據悉其角色性格分裂，本身是暖男的他，「兼職」為社會除害，當中不乏殺人及分屍等場面，可謂演技大挑戰。故事與剛播畢的韓劇《Mouse》題材異曲同工，誓將柏豪打造成「港版李昇基」！

戒澱粉質減磅

談到殺人場面，開了工數天的柏豪表示暫未知拍攝手法：「相信唔會賣弄暴力，不過殺人嗰陣表情要夠嚇人，咁先有對比。我都係首次演殺手，順理成章做現實生活做唔到嘅嘢。（事前有咩準備？）之前冇拍劇一段時間，所以肥咗，我用一星期減咗9磅，戒晒澱粉質，拍檔王敏奕（Venus）知道後壓力好大，我哋依家鬥食清啲！」又預告2人有不少浪漫感情戲。

至於被「扑暈」的馬貫東與阮政峰打趣表示「唔夠Budget」﹕「交代我哋被佢搬上架車，點知租咗架細嘅（車）。」馬貫東全程擠在車廂中動彈不得，覺得「屈住兼侷促」；阮政峰則躺在車外，以黑布蒙頭，剛拍畢另一劇集《凶宅清潔師》的他，談到接二連三拍攝恐怖題材，笑說：「冇乜嘢，好順利喎！洪永城都話好彩咁耐都冇事發生。」馬貫東聞言即接口：「可唔可以叫你阿媽幫我求個符？我住酒店好多時都見到嘢，試過同媽咪去泰國，夜晚睇波嗰陣動彈不得，跟住見到個男人背脊，佢喺度睇電視。」